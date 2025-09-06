Protesta multitudinaria cerca de la residencia de Netanyahu pide liberación de los rehenes

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 6 sep (EFE).- Una marcha multitudinaria encabezada por familiares de los rehenes inundó las calles cercanas a la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén para exigir la firma de un acuerdo que permita liberar a los rehenes, mientras la ofensiva en Gaza se intensifica.

«Señor Bibi Netanyahu, no somos anarquistas, ni derechistas, ni izquierdistas; somos familias, y exigimos que los devuelva a todos (los rehenes) ya», dijo la israelí Ora Rubinstein, tía del rehén Bar Kupersthein, en declaraciones recogidas por el medio israelí The Times of Israel.

También Einav Zangauker, madre del rehén Matan, acusó al mandatario israelí de liderar una guerra que no busca acabar con Hamás, sino derrocar a la sociedad israelí.

«Mi Matan, que está haciendo todo lo posible por sobrevivir en los túneles de Hamás, es tu legado de abandono. ¿Por qué no respondes a la respuesta de Hamás durante tres semanas? ¿Por qué envías a Dermer a mentirle al presidente Trump?», lamentó en referencia al último acuerdo de tregua propuesto por Hamás al que el Ejecutivo israelí ha dado carpetazo.

Y agregó: «Netanyahu, tu único legado es la masacre y el fracaso del 7 de octubre. Ha sido tu legado durante 701 días y es lo que dejarás para las generaciones futuras». EFE

