Protestan en Bruselas contra la intercepción de la flotilla por la marina israelí

2 minutos

Bruselas, 2 oct (EFE).- Unas cuatro mil personas, según varios medios de comunicación belgas, se congregaron de nuevo este jueves en Bruselas para denunciar la intercepción de la Flotilla humanitaria Global Sumud por parte de la Marina israelí, tras una primera protesta espontánea que tuvo lugar este miércoles en la capital comunitaria.

Los manifestantes comenzaron la marcha frente al ministerio de Asuntos Exteriores en Bruselas y se dirigieron hacía la Plaza de Luxemburgo, al lado de la sede de la Eurocámara y muy cerca del resto de las instituciones europeas.

Los participantes no solo denunciaron la intervención del ejército israelí en la intercepción de la Flotilla Global Sumud, sino que también exigieron el fin inmediato del bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza.

El miércoles por la noche la Marina israelí interceptó decenas de embarcaciones que formaban parte de este convoy cuyo objetivo, según sus organizadores, era terminar con el bloqueo a la ayuda humanitaria que sufren los gazatíes.

Durante esta intervención de la Marina israelí, varios miembros de la delegación belga que formaban parte de la flotilla humanitaria fueron arrestados, al igual que la activista sueca Greta Thunberg.

Según la agencia Belga, en Bruselas miles de manifestantes exigieron una respuesta firme del gobierno federal belga y una condena clara de la intervención israelí por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, quien había insinuado que esta iniciativa planteaba riesgos innecesarios.

«Independientemente de lo que haga o deje de hacer el Gobierno, seguiremos enviando más barcos y más personas hasta que Palestina sea libre», declararon los organizadores durante la marcha.

Además, se han organizado manifestaciones similares en otras ciudades del país como Lieja, Charleroi, Namur, Gante, Amberes y Lovaina la Nueva en solidaridad con la flotilla humanitaria.

La semana pasada, Bélgica fue uno de los países que reconocieron a Palestina como Estado durante la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York. EFE

ma/fpa