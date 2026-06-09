Protestan en Paraguay contra tarifas eléctricas que beneficien a empresas como Atome

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Asunción, 9 jun (EFE).- Trabajadores de la estatal Administración Nacional de Energía (Ande) de Paraguay protestaron este martes contra la concesión de tarifas preferenciales a empresas con alto consumo de electricidad procedente de fuentes renovables, lo que, denuncian, busca beneficiar a firmas como la británica Atome, que prevé inaugurar en 2028 una planta de fertilizantes ecológicos en el país.

«Tenemos unos cuantos vendepatrias que quieren vender nuestra energía a la empresa Atome con un contrato de privilegio que va a perjudicar a la ciudadanía, a la institución (la Ande) y que va a llevarnos a la quiebra», señaló a periodistas el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ande (Sitrande), Adolfo Villaba.

Se refirió así a dos decretos promulgados en enero pasado por el Ejecutivo que establecen tarifas preferenciales para industrias convergentes, denominación que reúne a compañías que emplean electricidad estable y renovable para procesos como el desarrollo de inteligencia artificial, servicios en la nube, de manufactura avanzada o de transformación de energía renovable.

Villalba advirtió que los decretos firmados por el presidente paraguayo, Santiago Peña, buscan beneficiar a Atome con una tarifa de energía de 30 dólares por megavatio hora durante un periodo de 15 años, mientras que la «tarifa técnica» de la ANDE asciende, según dijo, a unos 44 dólares por megavatio hora.

«Si ellos no pueden pagar el costo de la energía, que ya es la más barata de la región, pues lastimosamente se tienen que ir a otro país. No puede ser que nosotros tengamos que regalarle lo único que tenemos para que vengan a instalarse», sentenció.

Consultado al respecto, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, indicó en la radio ABC Cardinal que Atome, que tiene un contrato vigente con la estatal desde 2022, solicitó «una tarifa más previsible a largo plazo».

Sosa explicó que hay «un intercambio de pareceres a los efectos de definir cuál es la tarifa adecuada» para Atome, que hoy ronda en aproximadamente los 33 dólares por megavatio hora, según el pliego del contrato.

«No voy a firmar ningún contrato que sea en perjuicio de la ANDE», adelantó el funcionario.

En mayo de 2022, la ANDE y Atome suscribieron un contrato de prestación del servicio de conexión y suministro de energía eléctrica para la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y amoníaco, que se construirá en el municipio de Villeta, en el departamento de Central.

Atome ya ha asegurado «un suministro a largo plazo de 145MW de energía hidroeléctrica de bajo coste» y la compra por parte de la noruega Yara International del 100 % de la futura producción de fertilizantes, según su web.

Como parte del acuerdo entre la Ande y Atome, la planta de Villeta se abastecerá con parte de la energía destinada a Paraguay que produce la hidroeléctrica de Itaipú, que este país comparte con Brasil.EFE

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