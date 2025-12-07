Protestan frente a La Scala de Milán antes de su apertura para pedir mejoras sectoriales

Roma, 7 dic (EFE).- Decenas de trabajadores del sector cultural y miembros de diversos sindicatos se concentraron este domingo frente al Teatro La Scala de Milán (norte), pocas horas antes de la inauguración de la temporada lírica, para protestar contra la falta de apoyo a la cultura y exigir reformas urgentes para el futuro del espectáculo.

La apertura de la temporada lírica de La Scala, conocida como ‘la Prima’, es uno de los momentos más importantes del calendario cultural de Italia, celebrado cada 7 de diciembre, día de San Ambrosio, y que este año comenzará con la ópera rusa ‘Lady Macbeth del distrito de Mtsensk’, de Dmitri Shostakóvich.

La protesta fue convocada por la Confederación General Italiana del Trabajo (Cgil) que instó al sector a unirse en defensa de los derechos laborales y en rechazo al nuevo código del espectáculo propuesto por el Gobierno de la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni.

Los manifestantes denunciaron principalmente la creciente injerencia del gbierno en las decisiones artísticas de las fundaciones lírico-sinfónicas, la precariedad laboral que afecta a los trabajadores culturales y los bajos salarios, que no se ajustan al coste de vida.

En la protesta participaron un grupo de músicos y coristas de La Scala que participarán esta tarde en la inauguración de la temporada, y que cantaron a coro como protesta contra las políticas culturales del Ejecutivo.

El Comité Nacional de las Fundaciones Lírico-Sinfónicas, que también respaldó la protesta, subrayó que no solo se trata de problemas de financiación, sino de un «ataque a la dignidad» de los trabajadores del sector cultural.

En su comunicado, expresaron su preocupación por la injerencia del gobierno en las decisiones artísticas y la falta de un sistema adecuado de bienestar para los trabajadores.

Además, denunciaron la insuficiencia de los fondos públicos destinados a la cultura y la falta de voluntad del Gobierno para reconocer la discontinuidad laboral y resolver la precariedad del sector.

También señalaron los continuos retrasos en la renovación de los contratos nacionales, que han afectado a los trabajadores durante décadas, y la escasa cobertura financiera que impide ajustar los salarios al coste de vida actual,.

En la concentración también se aludió a los continuos retrasos en la renovación de los contratos nacionales, que han afectado a los trabajadores durante décadas, y denunciaron la escasa cobertura financiera que no garantiza el ajuste de los salarios al coste de vida.

La movilización en Milán también recibió apoyo de los trabajadores del Teatro La Fenice de Venecia (norte), quienes continúan luchando contra la reciente designación de la italiana Beatrice Venezi como nueva directora musical de la institución.

Los empleados de La Fenice consideran que Venezi carece de la trayectoria necesaria y fue «impuesta», por lo que han solicitado la revocación de su nombramiento, previsto para 2026.

Además de los trabajadores del sector cultural, varios grupos se manifestaron frente al teatro en solidaridad con Palestina, entre ellos la Confederación Unitaria de Base italiana (CUB)

Durante la movilización, se vieron numerosas banderas palestinas y carteles pidiendo la libertad de Mohamed Shahin, el imán de la ciudad de Turín (norte de Italia) afectado por un decreto de expulsión. EFE

