Protestas en Bolivia derivan en nuevos choques con la policía en La Paz

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Manifestantes y policías chocaron este lunes en La Paz, tras una marcha de miles de personas que pidió la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, constaron periodistas de la AFP.

Las protestas de sindicatos de mineros, campesinos y vecinos entraron en su cuarta semana, mientras el mandatario centroderechista de 58 años, en el poder desde noviembre, busca sin éxito un diálogo.

La jornada comenzó con la marcha que bajó desde la ciudad de El Alto hasta el corazón de La Paz. Un grupo de manifestantes intentó ingresar a la plaza de armas, donde están las oficinas presidenciales y el Parlamento.

En una de las vías de acceso a La Paz, un grupo intentó romper el cerco de policías antimotines con palos, petardos, piedras y cilindros recortados de dinamita.

Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos y otros se desplazaron en motocicletas para alejar a los manifestantes. La AFP observó al menos una decena de detenidos.

Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos.

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