Protestas en Cachemira paquistaní amenazan elecciones locales con una marcha a la capital

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Islamabad, 26 jul (EFE).- El Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC), el movimiento que lidera desde hace meses las protestas en la Cachemira administrada por Pakistán, anunció este domingo una marcha hacia la capital regional, Muzaffarabad, en vísperas del inicio de las elecciones a la Asamblea Legislativa local.

La nueva convocatoria se produjo después de que el grupo afirmara que fracasaron sus negociaciones con el Gobierno regional, mientras continúa una sentada de protesta en la ciudad de Rawalakot.

“Nuestras negociaciones con el Gobierno han fracasado, así que marcharemos mañana”, dijo a EFE Zahoor Ahmed, miembro del JAAC.

El movimiento había convocado previamente marchas hacia Muzaffarabad el 15 y el 22 de julio, pero las pospuso en ambas ocasiones para dar margen a las conversaciones con las autoridades.

Según el plan difundido por el JAAC, las caravanas de manifestantes saldrán este domingo desde la división de Mirpur y llegarán a la sentada de Rawalakot. Desde allí, la marcha hacia Muzaffarabad comenzará el lunes 27 de julio después de la oración del mediodía.

“El momento ha llegado para que cada paso avance hacia Muzaffarabad”, afirmó Omar Nazir, otro dirigente del JAAC, en un mensaje difundido por la organización en X.

La convocatoria coincide con el inicio previsto de las elecciones a la Asamblea Legislativa de la Cachemira administrada por Pakistán, que se celebrarán en tres fases a partir del 27 de julio.

Miles de manifestantes se concentraron en Rawalakot el pasado 10 de junio, después de la muerte de un joven el 5 de junio, atribuida por el movimiento a las fuerzas de seguridad, lo que desencadenó enfrentamientos frente al Hospital Militar Combinado de la ciudad.

El Gobierno regional ilegalizó el JAAC el 5 de junio bajo leyes antiterroristas.

Al menos 15 personas, incluidos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto desde entonces en distintos choques vinculados a las protestas, según la Policía regional.

El JAAC eleva el balance a un centenar de muertos, una cifra que no ha podido ser verificada de forma independiente.

La principal demanda del movimiento es la abolición de los doce escaños de la Asamblea Legislativa regional reservados para refugiados de Jammu y Cachemira, la parte de la región administrada por la India, asentados en otras zonas de Pakistán tras la partición de 1947.

El JAAC sostiene que Islamabad utiliza esos escaños para alterar las mayorías parlamentarias, derrocar gobiernos regionales y cambiar a los primeros ministros locales.

La Cachemira administrada por Pakistán forma parte del territorio himalayo disputado por Islamabad y Nueva Delhi desde la partición del subcontinente indio en 1947. Ambos países, dotados de armas nucleares, controlan partes de la región y reclaman su totalidad. EFE

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