Protestas en Colombo tras el ataque de EE.UU. a un buque iraní con al menos 84 muertos

2 minutos

Colombo, 6 mar (EFE).- Cientos de personas se manifestaron este viernes en Colombo contra el ataque de Estados Unidos al buque iraní IRIS Dena frente a las costas de Sri Lanka, que ha causado hasta ahora 84 muertos, 32 heridos hospitalizados y decenas de desaparecidos según el último balance oficial.

Una de las protestas tuvo lugar cerca de la mezquita Dawatagaha, en la zona central de la capital, donde los manifestantes mostraron pancartas con mensajes como «Manos fuera de Irán», «No a la sangre por petróleo» o «Detengan el terrorismo estadounidense-israelí».

Frente a la Embajada de la República Islámica de Irán en Colombo se celebró otra protesta, donde los participantes desplegaron una pancarta con el mensaje «Estados Unidos, eres el principal responsable. Tienes sangre en las manos».

Durante una de las concentraciones, que reunió alrededor de un centenar de personas, el embajador de Irán en Sri Lanka afirmó que su país se defenderá tras el ataque de Estados Unidos contra el buque IRIS, que transportaba a unas 180 personas.

«Somos Irán. Somos independientes. Somos poderosos. Podemos defendernos. No somos quienes iniciamos la guerra. Solo nos estamos defendiendo y seguiremos defendiéndonos de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas», declaró a los medios el embajador iraní, Alireza Delkhosh.

El diplomático afirmó que el ataque contra el IRIS Dena se produjo en medio de negociaciones entre Teherán y Washington, lo que, según dijo, demuestra que Estados Unidos «no está abierto al diálogo».

«Ellos solo quieren imponer órdenes y que otros las acaten. No podemos aceptarlo», afirmó.

Mientras tanto, Sri Lanka continúa las operaciones de búsqueda frente a las costas del sur del país, donde el buque fue torpedeado el pasado miércoles cuando navegaba en aguas internacionales del océano Índico tras participar en ejercicios navales en la India.

Sri Lanka continúa además desembarcando a más de 200 marinos que viajaban en un segundo buque iraní, el IRIS Bushehr, que permanece en el puerto de Colombo y que será trasladado a las proximidades del puerto oriental de Trincomalee, según informó a EFE el portavoz de la Marina esrilanquesa, Buddhika Sampath.

Sampath confirmó además que no existe un tercer buque iraní cerca de Sri Lanka, después de que el presidente del país, Anura Kumara Dissanayake, afirmara el jueves que había tres embarcaciones iraníes en las proximidades de la isla. EFE

aw-lgm/psh

(foto) (vídeo)