Protestas en Israel marcan un día de disrupción contra la violencia en comunidades árabes

Jerusalén, 10 feb (EFE).- Decenas de personas, entre ellas familiares de víctimas de la violencia en las comunidades árabes y activistas de distintos colectivos sociales, se manifiestan este martes en varios puntos de Israel para denunciar lo que consideran una falta de respuesta de la Policía ante el aumento de la criminalidad en estas comunidades.

En el marco de las protestas, una veintena de manifestantes paralizó durante varios minutos el tráfico en la autopista Ayalón, en Tel Aviv, una de las principales arterias de circulación del país. Además, se bloquearon la entrada a Jerusalén y otros cruces viales del país.

Según los convocantes, el objetivo de las movilizaciones es presionar a las autoridades para que adopten medidas más eficaces contra la criminalidad en las comunidades árabes y garanticen la seguridad de sus habitantes. Para ello, se han convocado breves huelgas y paros a lo largo del día en diversos centros de trabajo, incluidos hospitales.

Los organizadores llamaron a la población a acudir a sus lugares de trabajo vestida de negro y a interrumpir la actividad laboral entre las 11.00 y las 13.00 horas como señal de protesta. Varias organizaciones anunciaron su participación en la convocatoria, con manifestaciones previstas a lo largo de toda la jornada en distintos puntos del país.

El colectivo Standing Together, uno de los organizadores de la jornada de disrupción que agrupa a activistas árabes y judíos, denunció al menos seis detenciones vinculadas a las movilizaciones: dos en Haifa, en el norte de Israel; dos en Jerusalén, en el centro del país; y dos en Tel Aviv, también centro.

«La Policía de Israel considera el derecho a la protesta un pilar fundamental de un país democrático y permite las protestas siempre que se realicen dentro del marco de la ley. Sin embargo, no permitirá ningún tipo de desorden, violación de la libertad de movimiento ni ningún comportamiento que pueda poner en peligro la seguridad pública», afirmó a su vez la Policía mediante un comunicado.

Como parte de las acciones, familiares de víctimas de asesinato en la sociedad árabe y activistas de Standing Together tiñeron de rojo varias fuentes en Haifa, Tel Aviv y Beersheba (sur del país) en un gesto simbólico para visibilizar la violencia.

Ya son al menos 39 el número de ciudadanos árabes israelíes (o palestinos del 48) asesinados en las comunidades árabes de Israel en lo que va de 2026, lo que el presidente israelí, Isaac Herzog, calificó la semana pasada de «emergencia nacional».

Se conoce como árabes israelíes (o palestinos del 48) a los palestinos y sus descendientes que permanecieron en las ciudades que hoy son territorio israelí, tras la guerra árabe-israelí de 1948. Las mayores urbes son Rahat y Nazaret, y en total constituyen el 20 % de la población.

Solo en 2025, 252 árabes israelíes murieron a causa de asesinatos y del crimen en las comunidades árabes, una cifra sin precedentes, en parte, consecuencia de la inacción de las autoridades y la policía israelíes, a cargo del supremacista judío, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. EFE

