Protestas en Maldivas a favor del medio que publicó supuesto abuso de poder del presidente

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Nueva Delhi, 20 may (EFE).- Protestas en Malé, una campaña masiva en redes sociales y un inédito apagón informativo de 12 horas en numerosos medios de Maldivas han elevado la presión sobre el caso del medio local Adhadhu, investigado tras publicar un documental sobre presuntos abusos de poder y una relación extramarital del presidente del país, Mohamed Muizzu.

«¡Conseguimos pintar las redes de rojo! El mensaje es claro e imposible de ignorar. Hemos alcanzado un hito, pero el camino continúa… Mi más profunda gratitud a todos los que están presionando por la justicia», escribió en X Aint Hason, la esposa de uno de los periodistas encarcelados.

Imágenes desde Malé muestran a manifestantes y fuerzas de seguridad enfrentados, con pancartas bajo lemas como «El periodismo no es un crimen» o «Libertad para los periodistas de Adhadhu».

Los principales medios independientes del país protagonizaron esta semana un apagón coordinado de doce horas que suspendió las emisiones de televisión, dejó pantallas en negro y vació las portadas de diarios digitales.

La crisis se remonta al 28 de marzo, cuando Adhadhu publicó el documental «Aisha», basado en una entrevista anónima con una mujer que afirma haber mantenido una relación extramarital con Muizzu y acusa al mandatario de presiones y abuso de poder tras el fin de esa supuesta relación.

El presidente ha negado las acusaciones y ha acusado al medio de difundir mentiras en su contra.

Tras una redada policial en la redacción de Adhadhu el 27 de abril, la justicia impuso una orden de silencio que prohibía discutir públicamente el documental.

Dos reporteros fueron condenados después de desafiar esa orden judicial: el primero recibió 15 días de cárcel tras preguntar a Muizzu sobre el caso en una rueda de prensa, mientras que el segundo fue sentenciado a 10 días por informar sobre la propia orden que censuraba el asunto.

El caso también alcanza a su editor, Hassan Mohamed, colaborador de EFE en Maldivas, y el director ejecutivo, Hussain Fiyaz Moosa, quienes afrontan desde la semana pasada un juicio a puerta cerrada acusados de «qazf», la falsa acusación de adulterio o de relaciones sexuales ilícitas bajo la ley islámica.

Ese delito puede acarrear hasta un año y siete meses de prisión y 80 latigazos.

Según la Federación Internacional de Periodistas, se trata del primer encarcelamiento de periodistas en Maldivas desde el inicio de la democracia en 2008.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas pidieron al Gobierno de Muizzu cesar las «medidas policiales coercitivas contra el personal de Adhadhu».

Tres expresidentes maldivos y el alcalde de Malé, Adam Azim, han criticado las acciones contra los periodistas, mientras que el Ejecutivo defiende que se está protegiendo la reputación del presidente. EFE

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