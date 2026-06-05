Protestas en Sicilia por la fiesta nupcial de Dua Lipa:»Nuestra plaza no es vuestro salón»

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Roma, 5 jun (EFE).- Los preparativos para las fiestas que la cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner celebrarán este fin de semana en Sicilia por su boda desataron protestas este viernes en el centro de Palermo por las restricciones de movilidad y la privatización temporal de espacios públicos impuestas para el evento.

Esta mañana las calles adyacentes a la plaza Croce dei Vespri —epicentro de los festejos de esta noche junto al Palazzo Gangi— amanecieron cubiertas de carteles de protesta en los que se leía, en italiano e inglés: «Nuestra plaza no es vuestro salón» y «Palermo no está en alquiler», según imágenes divulgadas en medios italianos y redes sociales.

Algunas de las pancartas, atribuidas a la asociación ciudadana de resistencia al turismo de masas «Apro Palermo», fueron retiradas a primera hora de la mañana por miembros del equipo de seguridad de la pareja, informan medios italianos.

Restricciones a los residentes

El descontento de los residentes y comerciantes se ha intensificado con la entrada en vigor de una ordenanza municipal que cierra la circulación en las plazas de Sant’Anna y Croce dei Vespri, impidiendo el paso a cualquier persona ajena al evento.

Asimismo, la Galería de Arte Moderno (GAM) ha adelantado el cierre al público general a las 14:00 horas (12:00 GMT) para permitir que la comitiva visite sus salas de forma privada y celebre un banquete en su patio interior.

Y para garantizar la exclusividad del evento de esta noche, que se desarrollará entre la GAM y el Palazzo Gangi, los organizadores han colocado barreras de contención y grandes lonas negras que ocultan la visibilidad de la plaza.

Además, según detalla el portal digital ‘Palermo Today, los organizadores han obligado a los residentes de las viviendas colindantes a firmar un acuerdo de confidencialidad que les prohíbe difundir vídeos o fotografías en las redes sociales, además de comunicar por adelantado cuántas personas permanecerán en el domicilios.

Blindaje ante la prensa

La pareja, que contrajo matrimonio civil en Londres el pasado 31 de mayo, llegó a la capital siciliana a mediados de la semana en un jet privado.

Desde entonces se alojan bajo un férreo control de seguridad en Villa Igiea, un hotel de cinco estrellas en la costa este donde pernoctan en una suite de 105 metros cuadrados que cuesta 6.000 euros por noche.

El canal público RAI informó de que los equipos de seguridad impiden de forma estricta que los periodistas y reporteros gráficos internacionales, desplazados por cabeceras británicas como The Times, Daily Mail o The Sun, fotografíen los muros exteriores del recinto.

Más de 200 invitados

Se espera que los festejos congreguen durante el fin de semana a cerca de 200 invitados del mundo del espectáculo, entre ellos el productor Mark Ronson, las cantantes Olivia Dean y Charli XCX, la diseñadora Donatella Versace y el músico Elton John.

Según la prensa local, la fiesta principal será este sábado en la Villa Valguanera, una mansión barroca en la localidad de Bagheria, donde la policía municipal ha prohibido estacionar hasta el próximo lunes.

Frente al descontento vecinal por el bloqueo del casco antiguo, el alcalde de Palermo, Roberto Lagalla, defendió la gestión institucional del evento y aseguró que representa un «retorno publicitario excepcional» para la localidad. EFE

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