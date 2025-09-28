Protestas propalestinas y contra el DNI digital en el congreso del laborismo británico

(añade confirmación de detenidos)

Liverpool (R.Unido), 28 sep (EFE).- Sendas protestas a favor del grupo propalestino proscrito Palestine Action y contra la implantación de un carné de identidad digital en el Reino Unido coincidieron este domingo a la entrada del congreso anual del gobernante Partido Laborista en Liverpool (noroeste de Inglaterra).

Una cincuentena de simpatizantes de Palestine Action, en su mayoría personas mayores, se sentaron en silencio con pancartas en las que se leía ‘Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action’, un grupo ilegalizado en julio tras actos como el vandalismo en aviones de una base militar británica y el bloqueo de una empresa proveedora de armas a Israel.

La Policía confirmó que ha practicado varias detenciones entre estos activistas, «bajo sospecha de llevar un artículo que apoya a una organización prohibida».

Se calcula que más de 1.600 personas han sido arrestadas desde el 5 de julio en el Reino Unido por su apoyo a Palestine Action y varias están siendo ya encausadas por delitos bajo la legislación antiterrorista penados con hasta 14 años de cárcel.

Por su parte, los detractores del documento de identidad digital se mostraron en general más vociferantes y, en ocasiones, agresivos en el ejercicio de su libertad de expresión.

Estos últimos rechazan la introducción del carné digital anunciada el viernes por el primer ministro laborista, Keir Starmer, que en una primera fase será necesario para solicitar empleo y, posteriormente, para alquilar vivienda.

Starmer aseguró que el DNI, que no será obligatorio portar ni podrá exigirse de forma arbitraria, es esencial para combatir la inmigración ilegal, pero sus críticos lo ven como una intromisión excesiva del Estado.

El congreso laborista arrancó este domingo y concluirá el miércoles, con el discurso del primer ministro previsto para el martes, cuando tratará de reforzar su proyecto político. EFE

