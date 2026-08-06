Provincia china de Zhejiang evacúa a más de 10.000 personas ante avance del tifón Dolphin

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Pekín, 6 ago (EFE).- La provincia oriental china de Zhejiang evacuó preventivamente a más de 10.000 habitantes de algunas de sus islas ante la aproximación del tifón Dolphin, que se dirige hacia el mar de China Oriental y llevóa las autoridades a activar medidas marítimas de precaución.

Dolphin, el decimotercer tifón de la temporada según la nomenclatura china, se situaba a las 05.00 hora local de este jueves (21.00 GMT del miércoles) a unos 1.360 kilómetros al este de la localidad costera de Wenzhou, con vientos máximos de 42 metros por segundo, informó el Centro Meteorológico Nacional.

El organismo prevé que el sistema, clasificado como tifón fuerte, avance hacia el oeste a entre 15 y 20 kilómetros por hora, con una intensidad estable o ligeramente mayor.

Según la previsión oficial, Dolphin cruzará durante el viernes las islas Ryukyu y entrará después en el mar de China Oriental, desde donde se aproximará de forma gradual a la costa este de China.

La evolución se produce después de que las autoridades chinas perfilaran esta semana dos posibles trayectorias: una llegada a la costa entre las provincias surorientales de Zhejiang y Fujian en torno al próximo lunes, todavía como tifón o tifón fuerte, o un giro hacia el norte y un eventual impacto más debilitado entre el estuario del Yangtsé y la península de Shandong.

Zhejiang activó el miércoles por la noche una respuesta de tercer nivel contra tifones en sus aguas cercanas a la costa.

Las autoridades trasladaron a más de 10.000 personas desde islas, mientras varias rutas marítimas de la provincia tenían previsto quedar suspendidas a partir de este jueves por el viento, informó anoche la cadena estatal CCTV.

En Cantón, en el sureste del país, la Administración Marítima anunció controles de tráfico desde la tarde de este jueves para los buques que naveguen hacia el norte por la entrada meridional del estrecho de Taiwán.

Dolphin llega en un verano marcado en China por tifones, lluvias torrenciales, riadas y deslizamientos, con decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas en varias provincias. EFE

aa/seo