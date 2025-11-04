Provincia insular china emite una alerta por el tifón Kalmaegi tras su paso por Filipinas

1 minuto

Pekín, 4 nov (EFE).- El servicio meteorológico de la provincia meridional china de Hainan emitió este martes una alerta de nivel cuatro por la aproximación del tifón Kalmaegi, que avanza desde Filipinas hacia el mar de China Meridional tras haber causado al menos un fallecido y 75.000 evacuados en dicho país.

Según el Centro Meteorológico de la provincia insular, el tifón se encontraba a las 14.00 hora local (06.00 GMT) de este martes sobre el sur de la isla filipina de Panay, con vientos máximos sostenidos de 35 metros por segundo cerca de su centro.

El organismo prevé que Kalmaegi se desplace hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 20 y 25 kilómetros por hora y entre el martes por la mañana en el sureste del mar de China Meridional, donde podría intensificarse hasta alcanzar la categoría de fuerte tifón, con vientos de entre 42 y 48 metros por segundo.

Posteriormente, se dirigirá hacia la costa central de Vietnam, donde se espera que toque tierra el jueves por la noche o el viernes y que después pierda fuerza.

El departamento meteorológico advirtió de que, entre el martes y el jueves, los vientos en las zonas central y meridional del mar de China Meridional alcanzarán niveles de entre fuerza 9 y 12, con rachas de hasta fuerza 15.

La mitad sureste de Hainan registrará fuertes lluvias y tormentas, avisó la institución, que recomendó a las embarcaciones que se hallen en el centro y el sur del mar de China Meridional que tomen precauciones contra el viento. EFE

