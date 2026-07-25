Provincia minera de Perú lleva más de dos años en emergencia por crimen organizado

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Lima, 25 de julio (EFE).- El Gobierno de Perú volvió a ampliar este sábado por 60 días el estado de emergencia en la provincia de Pataz, una zona minera del norte del país que convive desde hace más de dos años con bandas del crimen organizado vinculadas a dicha actividad económica.

El Ejecutivo declaró por primera vez el estado de emergencia en esta provincia, ubicada dentro de la región La Libertad, en febrero de 2024 y desde entonces ha ido prorrogando esta medida que implica el control de la zona por parte de las Fuerzas Armadas.

«La prórroga será a partir del 4 de agosto por el término de 60 días, con el fin de hacer frente al accionar de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazas que califican como otras situaciones de violencia», anunció el gobierno en un comunicado.

Agregó que con esta medida, oficializada en un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, busca enfrentar en Pataz el accionar de grupos hostiles y otras amenazas conexas, y reforzar el control migratorio y fronterizo.

Las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional para el logro de los objetivos previstos en las zonas declaradas en estado de emergencia.

Además, se prorrogará la inmovilización social obligatoria desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas.

Pataz es una zona minera rica en oro y desde que aumentó el precio de este metal en los últimos años ha proliferado la presencia de bandas criminales como Los Pulpos o facciones vinculadas a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, que se disputan el territorio.

De hecho, la Compañía Minera Poderosa ha sufrido desde 2024 numerosos atentados, desde el secuestro y asesinato de mineros y trabajadores de seguridad de sus instalaciones hasta la voladura sistemática de torres de alta tensión con dinamita para dejar a las operaciones mineras sin fluido eléctrico.EFE

pbc/cpy