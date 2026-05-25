Proyecto ‘Guatemaltecos por la Nutrición’ avanza en medición de impacto en Huehuetenango

4 minutos

Ciudad de Guatemala, 25 may (EFE).- El proyecto «Guatemaltecos por la Nutrición» se encuentra en un segundo proceso de medición de su impacto para verificar la sostenibilidad a largo plazo de sus esfuerzos por combatir la desnutrición en el país centroamericano.

Así lo detalló este lunes a EFE la economista María Sophia Aguirre, al mando de la auditoría para determinar los avances de la iniciativa, lanzada hace poco más de cuatro años por el grupo empresarial Castillo Hermanos.

Aguirre, profesora emérita de la Universidad Católica de América en Washington y presidenta de la Catholic International University, se encuentra en Guatemala liderando el levantamiento de datos, para medir la sostenibilidad de un modelo integral que busca romper el ciclo de la pobreza y la desnutrición en el departamento (provincia) de Huehuetenango, en el noroeste del territorio.

En esta nueva fase de campo, el equipo auditor recopila los datos del segundo año de intervención en la zona compuesta por los municipios de Cuilco, La Libertad y La Democracia. Además, evalúa el impacto del primer año de esfuerzos en otra zona compuesta por los municipios de Santa Eulalia y San Pedro Soloma.

De igual manera, los revisores establecen la línea de base técnica para la auditoría en una tercera zona compuesta por el municipio de Chiantla, siempre en Huehuetenango, departamento fronterizo con México y afectado gravemente por la desnutrición.

«Lo que se logró el primer año de intervención en la zona de Cuilco, La Libertad y La Democracia fue reducir la desnutrición aguda a prácticamente cero, partiendo de una línea de base del 6%», explicó Aguirre.

«Esperamos que este año sigamos mejorando y que se restaure y estabilice la situación», añadió la académica, quien detalló que la desnutrición crónica en dicha región piloto descendió de manera drástica del 26% al 9% durante los primeros doce meses de operaciones.

Para la experta, el éxito de «Guatemaltecos por la Nutrición» radica en una metodología de desarrollo económico integral que evalúa rigurosamente dimensiones institucionales e impactos conductuales.

El modelo contempla seis ejes de acción interconectados que abarcan atención primaria en salud, acceso a alimentos, soporte nutricional, agua y saneamiento, crecimiento económico y desarrollo infantil temprano.

Sostenibilidad comunitaria

«No se trata de tratamiento, sino de acompañamiento. Es no querer ser asistencialista, sino trabajar juntos, de acuerdo con la dignidad humana y el principio de subsidiariedad, que es lo que funciona en el tiempo», argumentó Aguirre.

La especialista subrayó que la viabilidad del proyecto depende de este compromiso de las poblaciones bajo un esquema de selección estrictamente voluntaria, donde tanto las autoridades locales como las familias deciden involucrarse activamente tras un proceso de generación de confianza mutua.

Según los auditores, el dinamismo en mención, impulsado por el sector privado, ha comenzado a generar un efecto multiplicador en la conducta social de la región.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el campo por la investigadora, los hogares que han modificado sus prácticas de higiene y preparación de alimentos transmiten orgánicamente sus experiencias en los espacios de socialización local, como las piletas públicas de lavado de ropa.

Este intercambio horizontal provoca que comunidades vecinas, inicialmente escépticas, soliciten su adhesión voluntaria al programa, tras constatar la reducción de las enfermedades diarreicas infantiles y el consecuente ahorro económico en medicinas, afirma el equipo auditor.

De cara al tercer año de operaciones en la zona inicial de trabajo, el programa prevé fortalecer el eje de acceso a alimentos mediante proyectos agrícolas sostenibles y potenciar la formación técnica de jóvenes en competencias laborales adaptadas a la economía regional, con el propósito de mitigar la migración forzada hacia Norteamérica.

Desde 2022, la iniciativa de la firma Castillo Hermanos ha implicado una inversión de quince millones de dólares en el proyecto, que -en una medición inicial- tuvo resultados positivos para la reducción de la desnutrición en los sectores asistidos en Huehuetenango. EFE

ao-pbd/jcm/jrg

(Foto) (Video)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Guatemaltecos por la Nutrición para la difusión de este contenido.