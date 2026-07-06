Proyecto ecuatoriano-español gana el diseño para el nuevo Museo Nacional (MuNa) de Ecuador

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Quito, 6 jul (EFE).- Un proyecto ecuatoriano-español ha ganado el concurso internacional convocado para elegir el diseño del nuevo Museo Nacional (MuNa) de Ecuador, reveló este lunes el Gobierno en una ceremonia presidida por la vicepresidenta del país, María José Pinto.

La propuesta ‘Ecos del sol’, del estudio de arquitectura Campo Baeza+ MAODA, de Quito y Madrid, resultó elegido entre otras 17 candidaturas que se tuvieron en consideración.

El diseño es «una caja capaz de custodiar la historia, la memoria y las piezas más valiosas del país, y de expresar el carácter institucional y monumental que corresponde a un Museo de esta importancia», explicó uno de los miembros del jurado.

Anotó que la propuesta expresa, por una parte, «la sinceridad estructural de los materiales», y por otra, «una sensibilidad barroca que no aparece como decoración añadida, sino mediante la profundidad, la sorpresa y el contraste entre luz y sombra».

El exterior «es sereno, casi silencioso. Al ingresar, la caja se excava con patios y vacíos que transforman el recorrido en una secuencia de espacios inesperados. Es (…) una verdadera caja de luz y sombra que revela el reflejo dorado, tan presente en la tradición milenaria del trabajo en metales», añadió.

El edificio se plantea como el remate sur del parque de la Carolina, situado en una zona comercial, residencial y financiera del centro norte de Quito.

«Su presencia cierra visualmente este gran espacio verde central en la ciudad y establece un fondo urbano sólido frente a los futuros desarrollos comerciales que se van a situar al sur del predio», dijo el jurado.

La plaza de acceso funciona como un umbral entre el ruido urbano y el interior mediante árboles, sombra y agua. Desde allí el programa se organiza con una lógica clara: grandes salas expositivas, flexibles; una banda central de circulación y una franja técnica que concentra los núcleos verticales, los servicios y las instalaciones.

Los patios van a filtrar la luz, enmarcar el paisaje de Quito y acompañar un recorrido museográfico ascendente, pausado y continuo.

«La estructura regular de hormigón ecológico, durable y de bajo mantenimiento responde a las condiciones sísmicas y permite ejecutar el proyecto mediante sistemas probados y eficaces, lógicos y racionales», dijo al señalar que la propuesta libera las salas expositivas y diferencia claramente los recorridos públicos, técnicos y de bienes culturales.

Las reservas se ubican sobre el nivel de la calle para proteger el patrimonio frente a posibles problemas de humedad o inundación.

La segunda propuesta favorita fue un proyecto ecuatoriano-español-brasilero, ‘MCMA-MP-EA’, que tiene como uno de sus principales valores la hibridación entre una barra longitudinal en sentido este-oeste que organiza con claridad el programa y una serie de gestos volumétricos diagonales que orientan el edificio hacia el eje de La Carolina.

En tercer lugar quedó el proyecto japonés ‘SANAA+A0-CPA-JHS’, que concibe el MuNa como un conjunto de capas superpuestas que relacionan historia, cultura y paisaje. Las formas horizontales representan la estratificación del tiempo, mientras que los patios y vacíos verticales conectan los distintos niveles del edificio.

El círculo es el principal recurso espacial, aparece en patios, plazas y recorridos, tomando como referencia espacios ancestrales de reunión y ritual.

El actual museo se ubica en la Casa de la Cultura, pero nunca ha tenido un edificio propio desde su apertura, el 2 de diciembre de 1969, y su colección, debido a la falta de espacio, está dividida entre salas expositivas y reservas.

El museo actual ocupa unos 8.000 metros cuadrados, mientras que el nuevo edificio proyectado tendrá unos 36.000 y albergará 1,4 millones de bienes culturales y patrimoniales. EFE

sm/mra