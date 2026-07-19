Proyecto japonés gana el concurso para diseñar el Museo Nacional de Ecuador

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Quito, 19 jul (EFE).- El proyecto japonés denominado ‘Estratos vivos’ ganó este domingo el concurso para diseñar el Museo Nacional (MuNa) de Ecuador, después de que el Gobierno rechazara la propuesta ganadora en primera instancia de un equipo español-ecuatoriano, que fue criticado en redes sociales.

El ministro ecuatoriano de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, indicó que «con la ponderación del 85 % de la evaluación del jurado técnico y el 15 % de la votación ciudadana, la propuesta ‘Estratos Vivos’, liderada por SANAA-A0-CPA-JHS, obtuvo el primer lugar con 81,7 puntos y será el diseño del nuevo Museo Nacional del Ecuador».

Agradeció a los 50.681 ecuatorianos que participaron con su voto y a los diez estudios arquitectónicos que fueron parte de este nuevo proceso, especialmente a los tres equipos finalistas por la calidad de sus propuestas.

«Desde hoy comenzamos una nueva etapa. No solo construiremos un museo, construiremos un ícono cultural y arquitectónico para Quito, para el Ecuador y para toda la región», indicó.

El proyecto japonés, que en la primera selección había quedado en tercer lugar de entre 17 propustas, concibe el MuNa como un conjunto de capas superpuestas que relacionan historia, cultura y paisaje. Las formas horizontales representan la estratificación del tiempo, mientras que los patios y vacíos verticales conectan los distintos niveles del edificio.

El círculo es el principal recurso espacial, aparece en patios, plazas y recorridos, tomando como referencia espacios ancestrales de reunión y ritual.

En esta etapa del concurso participaron diez finalistas del proceso anterior, analizados por un jurado que realizó una evaluación técnica, «considerando criterios de calidad arquitectónica, funcionalidad, sostenibilidad, integración urbana y propuesta museográfica», según Luque.

Esta elección se llevó a cabo después de que el Gobierno rechazara la propuesta ‘Ecos del sol’, del estudio de arquitectura Campo Baeza + MAODA, de Madrid y Quito, que había sido seleccionada en un concurso como el diseño ganador para el nuevo edificio del MuNa.

Esa propuesta fue escogida entre 17 anteproyectos finalistas por un jurado integrado por figuras nacionales e internacionales de la arquitectura.

Sin embargo, el diseño fue criticado en redes sociales y la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, y el director del museo, Carlos Montalvo, renunciaron a sus cargos en medio de la polémica.

El nuevo edificio del MuNa se levantará en el centro-norte de Quito con una inversión de 100 millones de dólares. Albergará y conservará 1,2 millones de bienes culturales y patrimoniales que narran 12.000 años de historia y conforman la colección más importante del país andino. EFE

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