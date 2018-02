Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

No fume, ni en el andén 01 de febrero de 2018 - 14:20 Seis estaciones suizas de ferrocarril introdujeron la prohibición de fumar como parte de una fase de prueba de 12 meses. La medida se inscribe en el objetivo de los Ferrocarriles Federales Suizos de liberar del humo toda su infraestructura. Participan en el proyecto piloto las estaciones de Basilea, Bellinzona, Chur, Neuchâtel, Nyon y Zúrich Stadelhofen. La interdicción de fumar en los trenes suizos data de diciembre de 2005, pero en comparación con las estaciones en otros países europeos, las helvéticas tienen regulaciones muy liberales. Los edificios de la estación se volvieron libres de humo, pero a los pasajeros todavía se les permite fumar en las plataformas. Los Ferrocarriles Federales Suizos buscan mejorar la seguridad y la limpieza en las estaciones, y explican que el humo de los cigarrillos resulta problemático para los pasajeros, además de que algunos fumadores arrojan las colillas a las vías o las plataformas. En la fase de prueba de 12 meses, se aplicarán tres opciones: estaciones totalmente libres de humo, zonas para fumadores en plataformas y salas para fumadores. Estas opciones variarán entre las seis estaciones. Además, se consultará a los pasajeros, se evaluarán los informes de la prensa y se analizarán los comentarios de los lectores. Se espera que los Ferrocarriles Federales tomen una decisión final a mediados de 2018 para hacer que sus estaciones permanezcan libres de humo en 2019. Otros países europeos como Gran Bretaña, Francia, Italia, Austria, los Países Bajos, Bélgica y España tienen prohibiciones de fumar completas en las estaciones. En Alemania y Noruega existen áreas designadas en plataformas.