Formación en enfermería para personas migrantes 26 de octubre de 2018 - 10:16 Un proyecto piloto desarrollado de manera conjunta por la Cruz Roja Suiza (CRS) y la Secretaría de Estado de Migración (SEM) ha logrado contratar a un 90% de enfermeros de entre las filas de migrantes y refugiados en Suiza. El proyecto SESAME, creado hace tres años, ha permitido que 444 personas hayan terminado sus estudios de enfermería. Y nueve de cada diez de estas personas graduadas han encontrado trabajo en el sector de la salud, tal y como se ha informado este pasado jueves. Dado el éxito del plan, está previsto que en el futuro cientos de migrantes reciban formación junto con otros 4 000 ciudadanos que se forman cada año en Suiza para ser enfermeros y auxiliares de enfermería. El riguroso procedimiento de selección de SESAME (incluidos los requisitos de competencia lingüística) ha hecho que pocos migrantes hayan abandonado el programa de formación. “Los auxiliares de enfermería de la Cruz Roja tienen una gran demanda. En vista de la cada vez mayor necesidad de atención en la vejez, los migrantes son una buena aportación a la mano de obra suiza”, ha declarado Christine Kopp, directora de la Cruz Roja Suiza. “Me alegro de que incluso aquellas personas que no tienen un diploma profesional puedan acceder por primera vez al mercado laboral con SESAME, y luego complementarlo con un aprendizaje”, ha dicho la subdirectora de la Secretaría de Estado de Migración, Cornelia Lüthy, quien ha añadido que “a las personas sin una cualificación profesional les resultaría especialmente difícil entrar en el mercado laboral”. El proyecto forma parte de un trabajo más amplio de las autoridades suizas para integrar a los migrantes en el mercado laboral. Así, a principios de este año, el Gobierno se ha comprometido a triplicar el gasto en esta tarea. El plan de integración contempla que para el año 2022 unos 3 600 migrantes hagan diferentes programas de formación profesional.