Proyectos de Argentina, Brasil y Paraguay reciben premio iberoamericano Bartomeu Melià

3 minutos

Asunción, 8 ago (EFE).- Proyectos de Argentina, Brasil y Paraguay sobre talleres de producción audiovisual para jóvenes indígenas, de educación con enfoque en la discapacidad, de investigación en escuelas con niños hablantes de guaraní y que promueven la práctica del español y el portugués ganaron este viernes la segunda edición del Premio Iberoamericano de Educación Intercultural y Plurilingüismo ´Bartomeu Melià´.

Así lo dio a conocer mediante un comunicado la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), que impulsa este galardón dirigido a instituciones e investigadores que trabajan en proyectos educativos, metodologías pedagógicas, iniciativas sociales y la generación de conocimiento, para promover el uso del guaraní y otras lenguas.

En la categoría de centros educativos formales fue premiado el Programa de Acceso al Audiovisual de Comunidades Indígenas (Paaci), de Paraguay, que permite a jóvenes indígenas de cuatro comunidades acceder a talleres sobre técnicas de grabación, edición y producción para «documentar en primera persona sus lenguas, costumbres y cosmovisiones», según la nota.

El galardón para organizaciones de la sociedad civil y de educación no formal lo recibió el proyecto ‘Tekom´boe Tekoá’, de Argentina, que trabaja, mediante una escuela comunitaria itinerante, con comunidades indígenas desde la perspectiva de la diversidad funcional y la discapacidad, con el objeto de detectar trastornos del lenguaje, dislexia, autismo y problemas auditivos o visuales.

Otra iniciativa argentina, denominada ´Interculturalidad e Infancias. Morar orgullosamente en nuestros culturatorios desde la primera infancia´, también fue galardonada, en la categoría planes, protocolos o proyectos de investigación. La propuesta «se propone comprender cómo se construyen las relaciones entre familias, comunidades y escuelas en contextos hablantes de guaraní», según la OEI.

Por otra parte, un escrito que analiza y promueve la práctica del portugués y el español en escuelas municipales de São Paulo, donde más de 30.000 niños y jóvenes provienen de familias migrantes, se alzó con el premio en la categoría de artículo no publicado basado en una investigación concluida de autoría propia.

Igualmente, tres proyectos bolivianos se llevaron sendas menciones de honor: uno de ellos incorpora la cosmovisión guaraní en la formación de docentes, otra busca preservar la memoria histórica indígena del país y una tercera evalúa el currículo educativo indígena para que la educación formal sea «más coherente» con sus saberes.

En esta segunda edición, el Premio recibió 25 postulaciones provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, según la OEI. EFE

