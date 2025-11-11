Proyectos israelíes de anexión de Cisjordania serían «una línea roja», dice Macron a Abás

El mandatario francés, Emmanuel Macron, declaró este martes que los proyectos israelíes que buscan anexar parcial o totalmente Cisjordania son una «línea roja» que implicaría una respuesta conjunta con la UE, durante un encuentro en París con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

Los planes para una anexión parcial o total «constituyen una línea roja a la que responderemos con firmeza junto con nuestros socios europeos», declaró Macron al recibir a Abás en el Palacio del Elíseo.

«La violencia de los colonos y la aceleración de los proyectos de colonización alcanzan nuevos récords que amenazan la estabilidad de Cisjordania y constituyen una violación del derecho internacional», denunció Macron.

Abás, que administra parcialmente Cisjordania ocupada, rafirmó su voluntad de organizar elecciones dentro de un año.

«Renovamos ante ustedes nuestro compromiso con las reformas» de la Autoridad Palestina, declaró Abás tras su reunión con el presidente francés.

Estas reformas pasan por «la organización de elecciones presidenciales y legislativas», aseguró el líder palestino.

Macron, a su vez, precisó que se celebrarían «un año después del paso a la segunda fase del alto el fuego» en Gaza, que incluye el desarme de Hamás.

Israel y el movimiento islamista palestino Hamás aún se encuentran en la primera fase de la tregua sellada el 9 de octubre bajo los auspicios del presidente estadounidense Donald Trump.

Los dirigentes también anunciaron la creación de un comité conjunto para la elaboración de una constitución palestina, después de que Francia reconociera en septiembre al Estado palestino.

«Decidimos crear un comité conjunto para la consolidación del Estado de Palestina», declaró Macron.

El comité «contribuirá a la elaboración de una nueva constitución, cuyo borrador me ha presentado el presidente Abás», añadió.

La reunión entre Abás y Macron fue la primera desde el reconocimiento del Estado palestino por Francia. Abás se designa ahora como «presidente del Estado de Palestina» en los documentos oficiales franceses.

