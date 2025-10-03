Prueban con éxito una vacuna contra un herpes letal para los elefantes

2 minutos

Redacción Ciencia, 3 oct (EFE).- La primera prueba mundial de una vacuna contra el virus del herpes endoteliotrópico del elefante (EEHV, por sus siglas en inglés), una de las principales causas de muerte entre las crías de esta especie, ha desencadenado una respuesta inmunitaria fuerte y parece ser eficaz.

Un estudio recogido este viernes en la revista Nature describe el proceso de inmunización con elefantes adultos del zoológico de Chester (noroeste del Reino Unido), en los que no se observaron efectos secundarios y sí se activó una respuesta inmune frente al herpes.

Un equipo de científicos de la Universidad británica de Surrey llevaba tiempo trabajando en una vacuna desde que varias crías de elefante de ese zoológico fallecieran hace unos años por este virus.

Los elefantes inoculados desde 2021 han recibido la nueva vacuna en dos fases: primero, un vector viral que transportaba dos proteínas del virus EEHV y, a continuación, un refuerzo con proteínas purificadas y un adyuvante para reforzar la respuesta.

Los investigadores les han ido tomando diversas muestras de sangre para hacer un perfil inmunitario que les permitiera saber si los elefantes vacunados habían creado defensas frente al EEHV.

Un virus letal

«Los resultados indican que la vacuna podría prevenir la mortal enfermedad del EEHV en las crías, el grupo con mayor riesgo, y apoyar los programas de cría para la conservación en todo el mundo», subraya el investigador de Inmunología Veterinaria en la Universidad de Surrey Falko Steinbach.

La vacuna activó especialmente dos tipos clave de células inmunitarias, las células T CD4+ y CD8+, que median la lucha del sistema inmunitario contra los virus.

«Hemos demostrado en elefantes que una vacuna puede desencadenar el tipo de respuesta inmunitaria necesaria para protegerlos contra el EEHV, eso nos permitirá desarrollar vacunas seguras y eficaces para los elefantes y otras especies afectadas por este virus», agrega Steinbach.

El virus EEHV se ha cobrado la vida de muchos elefantes, tanto en cautividad como en libertad, y, «aunque aún se puede afirmar que esta vacuna supondrá el fin de las muertes por este herpes, se ha dado un gran paso hacia ese objetivo», indica otra de las autoras, Tanja Maehr, investigadora de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal del Reino Unido. EFE

cam/acm