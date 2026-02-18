Prueban en lechones un prototipo de ‘stent’ pediátrico que se expande con el crecimiento

Redacción Ciencia, 18 feb (EFE).- Un prototipo de ‘stent’ valvular cardíaco para pacientes infantiles y que se adapta espontáneamente al crecimiento mediante un mecanismo similar al de un resorte ha mostrado su viabilidad preclínica en lechones de cerdo.

El dispositivo ha sido desarrollado por un equipo de investigadores quienes esperan que el concepto de ‘stent’ adaptable al crecimiento «pueda aprovecharse ampliamente para eliminar las cirugías y los procedimientos invasivos a medida que los pacientes jóvenes crecen», señalan en un estudio que publica Science Advances.

Más de una cuarta parte de los bebés que nacen con cardiopatías congénitas presentan defectos valvulares, que a menudo requieren cirugía para sobrevivir, indica el estudio, encabezado por el Laboratorio Charles Stark Draper (EE. UU.).

Sin embargo, no existe un estándar clínico para el reemplazo valvular en menores de cinco años y las opciones disponibles para los cirujanos pediátricos siguen siendo limitadas.Aunque los recientes avances en válvulas expandibles son prometedores para los pacientes jóvenes, estas requieren de procedimientos invasivos con catéteres con balón para la expansión del dispositivo.

La innovación clave de la tecnología de este ‘stent’ valvular, llamado LEAP, y el enfoque de la investigación «fue el diseño de un ‘stent’ adaptable al crecimiento mediante un mecanismo mecánico puramente pasivo», escriben lo investigadores.

El estudio describe el ‘stent’ valvular cardíaco y cómo se adapta espontáneamente el crecimiento mediante un mecanismo similar a un resorte que le confieren las propiedades superelásticas del nitinol.

Las pruebas se hicieron a un grupo de lechones de minicerditos de Yucatán, de rápido crecimiento. A intervalos de siete días entre las 2 y las 6 semanas posteriores a la implantación, se fue usando un animal para observar el progreso.

Los datos indican que hubo la restricción adecuada del dispositivo a diámetros pequeños (de 8 a 9 milímetros) tras la implantación, así como la función valvular aguda y la capacidad para expandirse.

El dispositivo se expandió proporcionalmente con el crecimiento hasta alcanzar 13 milímetros de diámetro, lo que supone un aumento del 50 %.

El lechón al que se realizó un seguimiento de 6 semanas alcanzó un peso de 18,2 kilos, lo que corresponde a un niño humano de aproximadamente 5 años.

Todos los animales aumentaron de peso tras la implantación y no se produjeron muertes ni eventos adversos relacionados con el dispositivo.

La válvula LEAP se adapta espontáneamente al crecimiento y está diseñada para pacientes jóvenes (recién nacidos, lactantes y niños pequeños) que pesan menos de 20 kilos y que actualmente no tienen opciones de válvulas protésicas comerciales de menos de 15 milímetros de diámetro, precisa el estudio.

Los resultados iniciales, según el equipo, «representan un importante primer paso hacia un dispositivo adaptable al crecimiento que puede eliminar, al menos, una sustitución quirúrgica de los implantes comerciales actuales o entre uno y tres procedimientos transcatéter para las válvulas expandibles con balón implantadas en bebés y niños pequeños».

En el caso de las actuales válvulas expandibles con balón que se usan para pacientes pediátricos, el artículo indica que un bebé de 10 meses necesita someterse a un procedimiento transcatéter aproximadamente cada 10 meses durante los primeros años de vida, .Aunque la expansión con balón es menos traumática que la cirugía, sigue teniendo varias limitaciones, como la invasividad del procedimiento, la incertidumbre sobre el momento adecuado de la intervención en relación con el crecimiento del paciente y el riesgo de dañar o infectar la válvula con cada intervención. EFE

