Psiquiatra de Maradona apunta contra empresa que prestó servicios en atención domiciliaria

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Florencia Pessarini

Buenos Aires, 28 may (EFE).- Agustina Cosachov, psiquiatra de Diego Armando Maradona y acusada en el juicio por su muerte, apuntó este jueves contra la empresa de salud Swiss Medical por no haber cumplido los requerimientos que le fueron solicitados para el tratamiento del astro en la vivienda en la que falleció el 25 de noviembre de 2020.

Tras ser operado de un hematoma subdural en la cabeza, Maradona recibió, del 11 al 25 de noviembre de 2020, tratamiento médico en un domicilio, bajo una modalidad cuyos detalles son objeto central de debate en el juicio.

Cosachov, quien además de ejercer como psiquiatra también participaba de decisiones generales sobre los cuidados médicos de Maradona junto al neurocirujano Leopoldo Luque, presentó en la audiencia de este jueves un documento que detallaba el tratamiento que solicitó a Swiss Medical una vez que se decidió que el astro continuaría su recuperación en una vivienda y no en una clínica de rehabilitación.

«Se indica internación domiciliaria del paciente, solicitando como indispensable para llevar a cabo la misma: enfermeros (…), médico neurólogo y médico clínico. A su vez contar con disponibilidad para realizar estudios médicos y una ambulancia», expresaba la solicitud.

Según Cosachov, la empresa no cumplió con los requisitos solicitados: «Una vez en la casa noté cierto desentendimiento respecto de lo que veníamos hablando con Swiss Medical y lo que empezó a pasar en la práctica».

«¿Por qué yo voy a pensar que una empresa prepaga como Swiss Medical no le iba a dar lo mejor a un paciente de esta características?», agregó la psiquiatra, que este jueves declaró por primera vez en el juicio por la muerte del astro.

Tras su testimonio, fue el turno de Mariana Flichman, médica legista y gerente del área de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical, y que fue quien confeccionó el acta de traslado de Maradona de la clínica a la vivienda en la que falleció, ubicada en un barrio exclusivo en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

Según explicó, la empresa nunca aceptó una “internación domiciliaria”, sino que solo se comprometió a brindar “cuidados domiciliarios” mediante enfermeros y acompañantes terapéuticos.

También puntualizó que la empresa nunca se comprometió a ofrecer un médico clínico que se hiciera cargo del tratamiento domiciliario, porque «no estaba de acuerdo con la modalidad elegida».

Pese a esto, tras numerosos pedidos de Cosachov, Swiss Medical asignó al médico clínico Pedro Di Spagna, también acusado en este juicio y que visitó a Maradona en el 12 de noviembre e indicó estudios que nunca se realizaron. Luego volvió al domicilio el 18 de noviembre, pero no fue recibido por el exfutbolista.

El acta de traslado, firmada el 11 de noviembre por Cosachov, Luque, el director de la clínica y familiares de Maradona, deja constancia de que la empresa proponía continuar el tratamiento “bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación”, mientras que “el equipo médico tratante y la familia” optaron por la atención en un domicilio particular.

“No se leyó el acta en voz alta. Yo firmé confiando en lo que habíamos hablado en numerosas ocasiones con Swiss Medical”, declaró este jueves Cosachov al ser consultada sobre esta cuestión.

Flichman contradijo esa versión y aseguró: “Pedí que se leyera en voz alta y que cada uno se llevara una copia”.

Durante la audiencia de este jueves, se reprodujo además un mensaje enviado por Cosachov al psicólogo Carlos Díaz en aquel momento sobre esta cuestión: “Pensábamos que iba a ser una internación domiciliaria seria y ahora nos dicen que son cuidados médicos”.

Durante su estadía en aquella casa, Maradona no contó con aparatología médica permanente ni ambulancia fija. Los acompañantes terapéuticos fueron desafectados pocos días después por decisión de los médicos responsables de la salud del exfutbolista.

Los enfermeros, según se conoció en el juicio, tenían instrucciones de acercarse a Maradona únicamente para proporcionarle la medicación, por lo que no le controlaban los signos vitales.

Además de Cosachov, Luque y Di Spagna, también está acusada Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, así como el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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