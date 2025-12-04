Publican una nueva canción de Johnny Hallyday ocho años después de su muerte

2 minutos

París, 4 dic (EFE).- Un tema inédito de Johnny Hallyday, una balada titulada ‘C’est l’amour que j’attendais’ (Es el amor que esperaba), vio este jueves la luz en Francia, en la víspera del octavo aniversario de la muerte del famoso cantante francés.

Universal ha encontrado en sus archivos de audio ese tema inédito del roquero grabado para el álbum ‘Rock’n’roll attitude’, lanzado en 1985 y reeditado este viernes 5 de diciembre, un disco escrito, compuesto y producido por Michel Berger.

Ese álbum, que data de hace cuarenta años, contenía canciones de culto en Francia del célebre roquero, como ‘Quelque chose de Tennessee’ y ‘Rock’n’Roll Attitude’, que marcó el regreso de Johnny Hallyday al éxito comercial.

La nueva canción ‘C’est l’amour que j’attendais’ está interpretada en dueto entre el hombre que escribió, compuso y produjo el álbum ‘Rock’n’roll Attitude’ (Berger) y Hallyday.

Esta no es la primera vez que surge una canción inédita desde la muerte del cantante. En mayo de 2020, Universal Music lanzó ‘La Nuit avec moi’, grabada en diciembre de 1968 en los Olympic Sound Studio de Londres. La canción apareció en las cintas multipista originales de las grabaciones de estudio del duodécimo álbum de Hallyday, ‘Rivière… ouvre ton lit’, publicado en 1969.

El roquero, que vendió más de 110 millones de discos y grabó mil canciones, murió el 5 de diciembre de 2017 en Marnes-la-Coquette, en Hauts-de-Seine, a las afueras de París.

Actualmente está en preparación una serie documental sobre Johnny Hallyday y está previsto que se estrene en 2027, coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte por un cáncer de pulmón.

Dirigida por su amigo Michel Jankielewicz, que comenzó a trabajar con el cantante en 1996 en la grabación del videoclip de ‘Hymne à l’amour’, la serie dedicada a su carrera contiene imágenes de archivo inéditas de sus conciertos y ensayos.

Está prevista además una película biográfica sobre la estrella, dirigida por Cédric Jiménez y protagonizada por Raphaël Quenard en el papel principal, también para 2027. EFE

