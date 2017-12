Derechos de autor

25 000 francos por residir en Albinen 24 de noviembre de 2017 - 15:00 Desde hace dos décadas, los pueblos de montaña en Suiza se están quedando vacíos. Los habitantes de Albinen, en el cantón del Valais, están dispuestos a pagar hasta 25 000 francos para atraer a nuevos residentes y frenar el éxodo rural. Actualización (1.12.2017) Debido a las múltiples reacciones y preguntas que hemos recibido queremos precisar algunos puntos: La condición para beneficiarse de la oferta es comprar, construir o renovar una vivienda en Albinen, es decir, hay que invertir en el municipio valesano.La inversión mínima es de 200 000 francos (pedimos disculpas por no haber mencionado este detalle en el artículo). No obstante, cabe señalar que en Suiza incluso una pequeña vivienda no suele negociarse a menos de 500 000 francos.Se necesita una garantía bancaria que certifique que la persona dispone de los medios económicos necesarios.Las personas interesadas deben comprometerse a residir durante al menos 10 años en el municipio. Si deciden vender su vivienda o mudarse, tendrán que reembolsar el dinero recibido.Los interesados deben tener menos de 45 años (y no menos de 40 como escribimos)Los ciudadanos extranjeros deben disponer de un permiso de residencia C + más información sobre los permisos de residencia en Suiza​​​​​​​Si desea obtener más información consulte este documento (en alemán) del municipio de Albinen. La propuesta sometida a votación el 30 de noviembre ha sido aprobada. Albinen es un pueblo idílico del cantón del Valais con vistas al valle del Ródano. Situado a 1300 metros sobre el nivel del mar, es el típico estereotipo de aldea alpina suiza. Muchas de sus casas, sin embargo, se han convertido en segunda residencia y, como explica a la agencia de noticias ATS su alcalde, Beat Jost, hace poco han tenido que cerrar la escuela por falta de alumnos. Después de que dos familias se hayan marchado recientemente, en el pueblo solo quedan cinco niños en edad escolar. A partir de ahora, para llegar al colegio tendrán que hacer un trayecto de 20 minutos en autobús. Pero Albinen tiene un gran potencial, según Beat Jost: el paisaje es extraordinario, el aire es puro, el sol brilla a menudo y el famoso balneario de Leukerbad está a tan solo seis kilómetros. Es verdad que en el pueblo hay muy pocas posibilidades de trabajo, pero la zona industrial de Visp o la ciudad de Sion están a media hora en coche. Y tampoco faltan terrenos para edificar. Pero para detener el éxodo de la población esto no es suficiente. Y es un círculo vicioso: cuanto más se despuebla el municipio, más gente se quiere ir. Algunos habitantes de Albinen han tenido una idea original: ‘pagar’ a los nuevos residentes. Así, en el Concejo Municipal se ha presentado una iniciativa firmada por 94 personas (casi la mitad del electorado) que fue sometida a votación el 30 de noviembre. Resultado: 71 ciudadanos se pronunciaron a favor y 29 en contra. El texto pretende aprobar incentivos para aquellas personas que decidan mudarse a la localidad, renovar o construir una nueva casa: 25 000 francos por adulto y 10 000 por niño. Si bien hay algunas condiciones, como que los interesados ​​tengan menos de 45 años y vivan un mínimo de diez años en el municipio. La oferta estaría financiada por un fondo especial, al que el municipio aportaría 100 000 francos al año. El número de personas que podrían beneficiarse de estas ayudas, por tanto, sería limitado. Otras estrategias No obstante, otras localidades del cantón del Valais le hacen la competencia a la oferta de Albinen. Este verano Bourg-Saint-Pierre ha propuesto financiar la renovación o construcción de vivienda por parte de nuevos residentes (hasta un 10% y con una ayuda máxima de 30 000 francos). En este caso, no hay límite de edad, aunque los solicitantes deberán garantizar que van a vivir en el municipio durante 20 años, por lo menos.