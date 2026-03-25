¿Puede el mundo salvar el ave costera que vuela 30.000 kilómetros por año?

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En su búsqueda del eterno verano, una especie de ave costera efectúa cada año una extenuante travesía de ida y vuelta entre el Ártico y la Patagonia, una hazaña que cada vez enfrenta mayores peligros.

La aguja café («Limosa haemastica») es una de las aves viajeras más extraordinarias, pero su población se desplomó 95% en las últimas cuatro décadas por una combinación de cambios ambientales.

Es una de las 42 especies propuestas para recibir protección internacional en la COP15 sobre la Convención de la ONU para la Conservación de Especies Migratorias que se celebra en Brasil.

Criaturas icónicas como el búho nival -famoso por Harry Potter-, la hiena rayada o el tiburón martillo también figuran en la lista de animales en riesgo de extinción que requieren medidas de conservación.

Las poblaciones de aves migratorias enfrentan «declives rápidos y drásticos», dijo a la AFP Nathan Senner, profesor de ornitología de la Universidad de Massachusetts Amherst, quien ha estudiado a la aguja café durante 20 años.

Los científicos aún desentrañan misterios de esta ave, capaz de volar hasta 11.000 kilómetros sin detenerse para comer, beber o dormir.

Y eso es sólo una parte de los 30.000 kilómetros de ida y vuelta que recorre cada año desde sus zonas de cría en el Ártico hasta la Patagonia, donde pasa el verano austral.

— Migraciones interrumpidas —

En este «vuelo épico», las agujas café necesitan «recursos alimenticios predecibles y abundantes» en cada etapa del trayecto, resaltó Senner.

Esta previsibilidad está en crisis.

En el Ártico, el adelanto de la llegada de la primavera atribuido al cambio climático ha generado un desajuste entre la época en que nacen los polluelos y el pico de disponibilidad de los insectos de los que se alimentan.

Uno de los enigmas que Senner busca resolver es por qué las agujas café empezaron a migrar seis días más tarde de lo que lo hacían una década atrás.

Algo alteró «o bien las señales que utilizan para sincronizar sus migraciones, o bien su capacidad para prepararse de manera exitosa y rápida para el viaje».

En el sur de Chile, el auge de la acuicultura de salmones y ostras favorece una mayor presencia humana y de infraestructura en las zonas costeras donde estas aves se alimentan.

Y en Estados Unidos los cambios en las prácticas agrícolas hacen que los humedales de aguas someras, vitales para esta especie, sean cada vez más escasos.

Eso obliga a las aves a dedicar más tiempo a buscar lugares para descansar y comer.

La mayoría de las especies son capaces de «responder a un tipo de cambio concreto, pero no a una multitud de cambios simultáneos», alertó Senner.

— Esenciales para los ecosistemas —

«No habrá prosperidad duradera de América Latina sin la protección de nuestra biodiversidad», dijo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una sesión previa a la apertura de la Convención, y llamó a luchar contra «el cambio climático, la contaminación de las aguas y el extractivismo».

Considerada una de las reuniones más importantes para la conservación de la vida silvestre, el encuentro reúne a países que asumen la obligación legal de proteger a especies en riesgo de extinción.

Pero un reciente informe reveló que el 49% de las especies incluidas en los listados de la Convención presenta poblaciones en declive, frente al 44% de dos años atrás.

La mayoría de los animales en situación más crítica son aves, dijo a la AFP la secretaria ejecutiva de la Convención, Amy Fraenkel.

La situación también es «particularmente alarmante» para las especies de peces: 97% de las incluidas en el tratado están amenazadas de extinción.

Las especies migratorias «son esenciales para la salud de los ecosistemas», afirmó Fraenkel.

«Tienen funciones clave como la polinización, el control de plagas y el transporte de nutrientes», agregó.

Como nota positiva, en la COP15 se propondrá retirar al ciervo bactriano de Asia Central de la lista de animales que requieren un alto grado de protección: sus poblaciones se están recuperando.

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