Puente apuesta por prevenir en el desarrollo de las infraestructuras ante cambio climático

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Berlín, 6 may (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, subrayó este miércoles en la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania, la importancia de la prevención en el desarrollo de infraestructuras resilientes ante las consecuencias del calentamiento global.

«Es más barato prevenir. Si no usamos los criterios de cambio climático en el diseño, la construcción, la gestión y el mantenimiento de la infraestructura, tendremos que reconstruirla porque no resistirá», dijo Puente en un panel del Foro Internacional del Transporte (ITF).

«Voy a dar malas noticias: la infraestructura del siglo XX no es capaz de resistir el cambio climático, lo sabemos. Tenemos que construir con diferentes estándares y con el cambio climático en mente», agregó el ministro español.

Puente puso como ejemplo de infraestructura inadaptada a las consecuencias del cambio climático los puentes destruidos en la DANA de Valencia, inundaciones que causaron 223 muertes, además de costosos daños materiales.

«Todos saben lo que pasó en la DANA en Valencia en 2024. Muchos puentes se derrumbaron entonces. Estamos reconstruyendo muchos puentes. Descubrimos que una de las principales razones por las que se derrumbaron esos puentes fueron las barreras de protección», explicó.

Dichas barreras, «se convirtieron en un punto de tracción para ramas, agua y coches que se vincularon a la infraestructura de forma que hicieron que colapsara», apuntó el ministro, antes de señalar que ahora España diseña nuevos modelos de protección económicos que dan salida al agua, ramas y resto de materiales que puedan arrastrar los excesos de lluvia.

«No es una solución cara, al contrario, es una solución barata. No es una cuestión de dinero, sino de cambiar nuestra mente para diseñar nuevas infraestructuras con una nuevos conceptos», señaló.

España, laboratorio ante cambio climático

Puente describió a España como una nación que actualmente sirve de «laboratorio» de medidas frente a las consecuencias del cambio climático.

El ministro español también planteó que «el cambio climático es la amenaza más importante a la que van a enfrentarse las infraestructuras en los próximos años y en el tiempo presente».

En este sentido, Puente afirmó que considerar el cambio climático y sus efectos es clave a la hora de lograr infraestructuras resilientes, pero ese trabajo también pasa por desarrollar mejores sistemas de aviso, una planificación de inversiones adaptada, la formación y la innovación, además del intercambio de responsables y expertos en foros como el ITF.

«Tenemos que desarrollar sistemas de avisos más fiables, porque nuestros sistemas de aviso son nuestros ojos y nuestros oídos, y no estamos del todo adaptados», apuntó Puente, antes de señalar como ejemplo que España ya desarrolla guías para invertir y planificar infraestructuras con la mirada en 2035 y 2040.

La ITF es una cita que reúne, en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a actores internacionales dedicados al análisis de políticas nacionales y globales en materia de transporte.

Reunión con Siemens Mobility

Según un comunicado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puente se reunió en marco del foro con el consejero delegado de la firma alemana Siemens Mobility, Michael Peter.

Ese encuentro se produjo después de que se haya especulado en el pasado con que trenes retirados por la empresa de ferrocarril Deutsche Bahn de Siemens podrían ser el material rodante de alta velocidad al que podría acceder España para su sistema ferroviario.

Además, Puente también se reunión con la directora ejecutiva del Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), Anacláudia Rossbach, y tuvo la oportunidad de saludar al viceministro de Transportes de China, Li Yang. EFE

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