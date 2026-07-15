Puente destaca potencial de Polonia para empresas españolas en materia de infraestuctura

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Berlín, 15 jul (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reunió este miércoles en Varsovia con su homólogo polaco, Dariusz Klimczak, en su visita a Polonia, uno de los países de Europa con mayor potencial para España en materia de infraestructuras y en el que diversas empresas españolas han logrado posicionarse.

En su reunión con el ministro y con Eliza Zeidler, secretaria de Estado del Ministerio de Activos Estatales de Polonia, Puente abordó asuntos de interés común sobre transportes, como el impacto del acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania sobre el transporte de mercancías, el desarrollo de la alta velocidad, la liberalización del transporte o la implantación de sistemas dinámicos de información y monitorización de pasajeros.

En todos estos sectores, las empresas españolas ya juegan un papel relevante y optan en la actualidad a varios concursos de licitación, señala el comunicado ministerial.

Tras la reunión, Puente destacó el clima de buen entendimiento entre España y Polonia, al que se va a seguir contribuyendo para apoyar la internacionalización y la presencia estratégica de las compañías españolas.

Por la mañana, Puente participó en un encuentro con empresas españolas de transportes e infraestructuras en el que conversó con representantes y directivos de Adif, Renfe, Acciona, Aldesa, CAF, Elecnor, Idom, Indra, Lantania y Talgo, para conocer de primera mano qué proyectos están ayudando a impulsar, así como las oportunidades y retos a los que se enfrentan a la hora de consolidar su negocio en el país.

Se trata de empresas, destacó, que «han conseguido también una imbricación local muy importante y están involucradas en proyectos de infraestructuras vitales para un país», destacó Puente.

Subrayó que Polonia es en estos momentos de los países de Europa que más proyectos de infraestructura está desarrollando y, por tanto, donde más campo de actuación de cara al futuro tienen las empresas españolas.

Entre los proyectos más importantes citó el desarrollo de la nueva red ferroviaria de alta velocidad de más de 500 kilómetros y la implementación de nuevos aeropuertos y nuevas infraestructuras aeroportuarias en el país, en las cuales las empresas españolas «pueden aportar su conocimiento, su experiencia y su capacidad también de competir».

En este sentido, se refirió a compromisos importantes alcanzados, como la suscripción por parte de Adif de un acuerdo con la empresa polaca encargada de desarrollar esos proyectos. EFE

egw/pcc

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