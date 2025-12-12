Puente se reúne con su homólogo chino y visita un centro de ensayos ferroviarios en Pekín

Pekín, 12 dic (EFE).- El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reunió este viernes en Pekín con su homólogo chino, Liu Wei, y visitó el principal centro de ensayos ferroviarios del país asiático, en una jornada centrada en explorar vías de cooperación en alta velocidad, transporte marítimo y aéreo, y en el intercambio técnico entre ambos países.

Puente mantuvo un encuentro con Liu en la mañana local en el que ambas partes analizaron el estado de las relaciones bilaterales y abordaron posibles sinergias en transporte ferroviario, marítimo y aéreo.

El titular español subrayó «la voluntad de reforzar el intercambio técnico», ya consolidado tras varios memorandos de entendimiento entre empresas y organismos de ambos países, incluido el firmado este verano entre ADIF y China Railway, informó su ministerio en un comunicado.

La reunión se produjo en un momento clave para el desarrollo de la alta velocidad en España, después de que el ministro anunciara recientemente que los trenes alcanzarán los 350 kilómetros por hora en la línea Madrid-Barcelona en los próximos años.

En ese contexto, ambas delegaciones constataron que China y España son los «dos países del mundo con una red de alta velocidad más avanzada», según el comunicado, con el país asiático a la cabeza en extensión.

En el ámbito marítimo, Puente y Liu analizaron fórmulas de colaboración ligadas a la sostenibilidad.

Puente subrayó que la presidencia de España del Consejo de la Organización Marítima Internacional abre una vía para canalizar objetivos compartidos.

«Espero que nuestros esfuerzos conjuntos sigan dando frutos y que logremos otros objetivos como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los buques y el establecimiento del nuevo marco de emisiones netas cero», dijo.

En cuanto al transporte aéreo, Puente celebró el «firme compromiso» de las aerolíneas chinas con la expansión de sus operaciones en España y destacó el «papel estratégico de España como puente de conexión con América Latina».

Tras la reunión ministerial, Puente se desplazó a la sede de China Railway Construction Corporation (CRCC), a la que describió en X como «una de las mayores empresas de construcción y gestión de infraestructuras del mundo», donde mantuvo un nueva reunión.

«La agenda de temas es enorme, como lo son las oportunidades de colaboración e intercambio de conocimientos», escribió el ministro tras la reunión.

Posteriormente, visitó el National Railway Track Test Center (NRTC), el principal laboratorio chino para la homologación de trenes de alta velocidad, con 61 kilómetros de vía de ensayo y capacidades avanzadas de verificación dinámica.

Allí conoció los avances chinos en señalización, electrificación, seguridad y digitalización, un modelo que España observa con interés ante la expansión de su red ferroviaria y la incorporación de nuevas flotas.

La jornada en Pekín se produce tras la del jueves en la ciudad oriental de Hefei, donde Puente recorrió instalaciones de Gotion High-Tech, un fabricante de baterías para vehículos eléctricos que sopesa invertir en España.

Puente se desplazará este sábado a la ciudad nororiental de Changchun para visitar las instalaciones del fabricante de material rodante CRRC Changchun Railway Vehicles.

La visita del ministro español se produce tras unos meses de frecuentes contactos entre Pekín y Madrid. A la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China la pasada primavera siguieron los viajes del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en octubre, y el de Felipe VI, en noviembre. EFE

