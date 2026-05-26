Puente traslada a Bruselas la «preocupación» por la industria ferroviaria europea

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Bruselas, 26 may (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, mantuvo esta tarde una reunión con el comisario europeo del ramo, Apostolos Tzitzikostas, para trasladarle la «preocupación» por la situación de la industria manufacturera del ferrocarril en Europa y, en particular, su competencia con unas empresas chinas que son más rápidas.

La competitividad del transporte, y en particular del ferrocarril, centrará también un segundo encuentro mañana con la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia, Teresa Ribera, según informó esta tarde el Ministerio de Transportes en un comunicado.

En un vídeo enviado a los medios de comunicación, Puente señaló que el objetivo del encuentro con el comisario griego ha sido expresar la «preocupación» sobre la industria manufacturera europea de material rodante para trenes, «de la cual España tiene una parte muy importante», sobre todo por los «retrasos enormes» en los pedidos que se realizan, algo que se ha visto «en prácticamente todos los países de la Unión Europea».

E instó a abordarlo desde la «óptica» de la competencia con la industria china: «Mientras China está fabricando, sirviendo, homologando trenes mucho más rápido, la industria europea está tardando mucho, tanto en fabricar como en luego probar, certificar y servir», dijo en la declaración grabada.

Por ello, abogó por que la Unión Europea logre un acuerdo para «recortar esos plazos lo máximo posible» y hacer a la industria europea «más competitiva», tanto en «precios» como en «calidad».

Este tema centrará también la reunión de mañana con Ribera, que tiene por objetivo «identificar fórmulas concretas que ayuden a desarrollar estas actuaciones conjuntas y a dotar a los transportes colectivos de palancas que contribuyan a su expansión, sostenibilidad, eficiencia y competitividad», según explicó el Ministerio de Transportes. EFE

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