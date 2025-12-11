Puente visita en China Gotion, fabricante de baterías que planea invertir en España

3 minutos

Pekín, 11 dic (EFE).- El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, recorrió este jueves en la ciudad oriental china de Hefei varias de las instalaciones de la empresa Gotion High-Tech, un fabricante especializado en baterías para vehículos eléctricos que estudia levantar en España una planta valorada en cerca de 5.000 millones de euros.

Según un comunicado de su Ministerio, Puente visitó instalaciones de la empresa «que cubren toda la cadena industrial para la fabricación de baterías: desde la obtención y transformación de las materias primas, pasando por materiales de la batería y célula, al reciclaje».

El ministro llegó a Hefei en la primera jornada de una visita institucional a China en la que busca profundizar en los intercambios con empresas del sector ferroviario y de nuevas energías.

En el caso de Gotion, su expansión internacional ha adquirido relevancia para España después de que la firma anunciara, junto a la empresa eslovaca Inobat, su intención de construir en Valladolid una gigafactoría pionera destinada a cubrir toda la cadena de suministro de baterías en territorio europeo y, según el comunicado, evitar así «la dependencia de aranceles o fluctuaciones en los mercados internacionales».

Puente aseguró en su cuenta oficial en la red social X: «Queremos algo así en España. Gotion ya planifica su instalación en Valladolid».

Hefei, capital de la provincia de Anhui, se ha convertido en la última década en un polo de industrias emergentes en China.

Tradicionalmente menos desarrollada que las regiones vecinas del delta del Yangtsé, Anhui ha atraído proyectos vinculados a la automoción y a la energía gracias a costes de producción más bajos y a su proximidad con áreas más desarrolladas como Shanghái y Zhejiang.

La agenda del ministro continuará este viernes en Pekín, donde está previsto que se reúna con su homólogo chino, Liu Wei, y que mantenga encuentros con responsables de empresas estatales del sector ferroviario como China Railway Construction Corporation (CRCC).

El programa incluye también una visita al Beijing National Railway Test Centre, un anillo de pruebas centrado en la innovación de sistemas de trenes de alta velocidad con laboratorios avanzados para probar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia energética.

El sábado se desplazará a la localidad nororiental de Changchun para acudir a las instalaciones del fabricante de material rodante CRRC Changchun Railway Vehicles.

El titular español de Transportes concluirá su viaje este domingo tras visitar la Ciudad Prohibida de Pekín. EFE

aa/alf

(foto)