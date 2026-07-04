The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Puerta: Colombia es un equipo que «juega con el corazón»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Deportes, 3 jul (EFE).- Gustavo Puerta, jugador de la selección colombiana que este viernes se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Ghana, aseguró que el equipo «juega con el corazón, con el alma».

«Es un sueño hecho realidad, partido a partido hemos demostrado que es un equipo que juega con el corazón, con el alma, en cada pelota vamos como si fuera la última», aseguró el mediocampista del Racing de Santander español.

Con respecto a Suiza, el rival de Colombia el próximo martes en la ciudad canadiense de Vancouver, Puerta afirmó que primero celebrarán con la familia. «Ahora, esta noche, toca celebrar con nuestra familia y mañana ya pensar en ellos».

En un mensaje a la afición del país suramericano, el volante dijo que «sólo quedan palabras de agradecimiento por todo el apoyo que nos da a donde vamos. Que nos sigan apoyando que ellos son fundamentales para nosotros». EFE

laa/car

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR