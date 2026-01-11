Puerta grande para Bolívar, Luque y Pérez en la Feria de Manizales

2 minutos

Manizales (Colombia), 10 ene (EFE).- Un encierro bien presentado de Juan Bernardo Caicedo permitió este sábado una tarde de triunfos en la penúltima de abono de la 71 Feria de Manizales, en la que el colombiano Luis Bolívar y los españoles Daniel Luque y Marco Pérez salieron a hombros tras repartirse los máximos trofeos.

Así las cosas, la corrida dejó una triple puerta grande y abrió la competencia por el trofeo del ciclo taurino manizaleño, que concluirá este domingo, en contraste con la deslucida jornada anterior.

Luis Bolívar abrió plaza con una faena importante, planteada desde el poder y el cuidado, con la que logró sacar al toro de los adentros y llevarlo a su muleta. Administrando los tiempos y templando las acometidas, el torero local dejó una muestra de madurez y oficio, reconocida con palmas.

El segundo bis —el original fue devuelto por cojo— permitió a Daniel Luque firmar una faena de alto nivel. El torero de Gerena (España) hizo todo a favor de un ejemplar al que terminó dominando en la lidia, desplegando su repertorio con calidad y torería. Un espadazo de manual puso en sus manos dos orejas.

Marco Pérez mantuvo la senda triunfal en el tercero. El joven salmantino se empeñó en hacer trascender a un toro que se quedaba corto en las embestidas, obligándolo a ir largo en los viajes gracias a una muleta firme y mandona. Otra espada de gran ejecución le valió dos orejas, mientras el toro fue premiado con la vuelta al ruedo.

Luis Bolívar volvió a escena en el cuarto turno decidido a sumarse de lleno al éxito del festejo. Muy superior a su oponente, el caleño condujo al toro hasta convertirlo en materia prima de su toreo más caro, logrando cortar dos orejas.

En quinto y sexto turnos no hubo con qué erigir una obra. Daniel Luque no encontró fondo alguno en el quinto, toro sobrero de Las Ventas del Espíritu Santo, mientras Marco Pérez porfió, sin agradecimiento, en el último de la tarde, toro del hierro titular.

Ficha de la corrida

Toros de Juan Bernardo Caicedo: Bien presentados y de juego desigual. El tercero fue premiado con la vuelta al ruedo.

Luis Bolívar: Grana y oro. Palmas y dos orejas.

Daniel Luque: Marino y oro. Dos orejas y palmas.

Marco Pérez: Grana y oro. Dos orejas y palmas. EFE

vdr/pc/rrt