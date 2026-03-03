Puerto Antioquia, una gran apuesta tecnológica para el desarrollo del noroeste de Colombia

Turbo (Colombia), 3 mar (EFE).- En el Golfo de Urabá, en el Caribe colombiano, se erige Puerto Antioquia, la moderna terminal marítima que fue inaugurada en febrero pasado como una gran apuesta tecnológica para el desarrollo del noroeste del país.

Ubicado en el municipio de Turbo y rodeado de plantaciones de plátano, principal producto de exportación de la región colombiana del Urabá, el nuevo puerto prevé mover una carga estimada de siete millones de toneladas al año.

En este contexto, la seguridad, el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y las facilidades para expandir la operación son las claves tecnológicas de la terminal marítima, y su columna vertebral es una red privada LTE/5G de grado industrial que lo consagra como el primer puerto del país concebido como nativo digital.

La red privada LTE/5G es implementada por Movistar Empresas, con tecnología Nokia, y está diseñada para soportar operaciones portuarias críticas y procesos de automatización industrial.

«La tecnología LTE de Nokia es una representación de nuestro objetivo, propósito y visión de contar con lo más avanzado en este ámbito», afirmó a EFE el jefe de los equipos de información (CIO, por sus siglas en inglés) de Puerto Antioquia, Ibrahim Haidar.

Una oportunidad para el desarrollo

El puerto combina una plataforma terrestre con un puente de más de cuatro kilómetros que se adentra en el mar hasta el muelle. Allí ya empezó a recibir grandes buques portacontenedores que, en cuestión de horas, cargarán lo que hoy tarda hasta tres días con barcos fondeados en la bahía.

Según Haidar, la tecnología es clave y esa fue la razón por la que eligieron la red de Nokia, ya que dieron prioridad a la seguridad.

«En términos de seguridad, tanto desde el punto de vista físico como del software, el LTE nos ofrece la máxima seguridad. Conocer la ciberseguridad, presente a diario, es crucial para proteger el negocio», expresó.

Igualmente señaló que esa tecnología les permitirá buscar soluciones relacionadas con el IoT y la inteligencia artificial (IA), que «no se pueden implementar si no se cuenta con la capacidad y la infraestructura necesarias».

Haidar señaló que hay 80 dispositivos en movimiento por toda la terminal, recopilando información sobre la operación en tiempo real «sin exponer la seguridad».

El CIO dijo también que esta tecnología facilita la capacidad de crecimiento del puerto: «Si necesitamos expandirnos en el futuro, no tenemos obstáculos ni restricciones».

Motor regional

Durante décadas, Colombia soñó con esta terminal marítima y hoy, tras casi cuatro años de construcción y una inversión de 760 millones de dólares de socios nacionales y extranjeros, Puerto Antioquia ya es una realidad.

El puerto está ubicado en una región bananera y, según el directivo, supone un gran desarrollo no sólo para esta zona de Colombia sino para todo el país.

«El objetivo es garantizar que la entrega sea muy rápida para nuestros clientes, desde aquí hasta cualquier parte del mundo. No solo a nivel local, sino también a nivel mundial. Por lo tanto, la idea de tener un puerto muy cerca de las plantaciones de bananos es muy inteligente. Y sin duda alguna, servirá para apoyar a los clientes fuera del país», añadió.

Haidar expresó que la apertura del puerto traerá desarrollo a la economía de la región y ayudará a mejorar las habilidades de la comunidad, que es «el factor principal del puerto».

«El porcentaje de gente local contratada en este puerto es muy alto porque confiamos y contamos con ellos. Y parte de este proyecto es la transferencia de conocimientos, la formación que estamos haciendo, porque creemos que este es el desarrollo que necesitamos para esta zona», concluyó. EFE

La Agencia EFE contó con el apoyo de Telefónica para la difusión de este contenido.