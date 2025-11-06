Puerto Cabello asegura su pase a la final del Clausura en el fútbol venezolano

Caracas, 5 nov (EFE).- El club Puerto Cabello volvió a vencer en el fútbol venezolano y aseguró con ventaja su pase a la final del Torneo Clausura de la liga nacional, cuya quinta y penúltima fecha finalizó este miércoles.

Los Guerreros del Fortín ganaron en casa 3-2 al Monagas con un doblete de Edwuin Pernía (uno de penalti) en el primer tiempo y el complemento de Dimas Meza en la segunda parte.

Puerto Cabello se mantiene inmóvil en el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 12 puntos, cinco más que el siguiente, Zamora.

Ahora solo falta conocer al rival de Puerto Cabello, lo que se definirá en la sexta y última jornada, cuando la atención estará centrada en Carabobo y Caracas, que se enfrentarán el próximo domingo.

En la fecha que acaba de terminar, Carabobo goleó 0-4 a Metropolitanos, una victoria que, conjugada con el empate 0-0 entre Caracas y Deportivo Táchira, permitió al Granate destronar a los de la capital.

Carabobo se convirtió así en el líder del Grupo B con 11 puntos, dos más que Caracas.

Los protagonistas del triunfo carabobeño fueron Yohandry Orozco, Angelo Lucena y los colombianos Flabián Londoño y Joshuan Berrios. EFE

