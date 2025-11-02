Puerto Cabello y Caracas lideran la fase final del Clausura venezolano

1 minuto

Caracas, 1 nov (EFE).- Puerto Cabello y Caracas lideran los grupos A y B, respectivamente, de la fase final del torneo Clausura venezolano al cabo de la cuarta jornada.

Puerto Cabello se mantiene con 9 puntos al frente del Grupo A, a pesar de que no pudo concluir el viernes su partido contra Zamora por fallas eléctricas en el estadio.

En el Grupo A, Deportivo La Guaira se mantiene provisionalmente en el segundo puesto con 7 puntos tras derrotar por 2-1 al colista Monagas, que no tiene puntos.

Le sigue Zamora con 4, pero pudiera escalar hasta el segundo lugar si gana su encuentro ante Puerto Cabello por al menos dos goles de diferencia.

Caracas empató 1-1 contra el colista Metropolitanos, que tiene 2 puntos, pero conservó el liderato del Grupo B con 8 puntos.

Le sigue con 8 Carabobo, que ganó por 1-2 a Deportivo Táchira (2) con goles de los colombianos Juan Alegría y Flabián Londoño. El portero argentino Lucas Bruera fue figura del encuentro al atajar en el minuto 99 un penalti de los aurinegros. EFE

rbc/hbr