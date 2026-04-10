Puerto de Amberes suspende operaciones por fuga de petróleo que amenaza reservas naturales

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Bruselas, 10 abr (EFE).- El puerto de Amberes, en el norte de Bélgica, suspendió este viernes todas sus operaciones de tráfico marítimo debido a una fuga de petróleo ocurrida en la noche del jueves que amenaza con contaminar reservas naturales a través del río Escalda.

«Lamentamos el impacto de este incidente en nuestro puerto y en las vulnerables áreas naturales a lo largo del Escalda. Proteger nuestro medio ambiente es una prioridad absoluta, y estamos haciendo todo lo posible para minimizar tanto los daños operativos como los ecológicos», indicó el puerto en su página web.

La radiotelevisión pública RTBF señaló que unos cincuenta barcos esperaban poder entrar o salir del puerto en la mañana del viernes y agregó que desde el puerto indicaron que «las consecuencias son importantes» y desconocen cuánto tiempo va a durar la situación.

En las proximidades de lugar donde se ha producido el vertido, en la frontera entre Bélgica y Países Bajos, hay varias reservas naturales, como los antiguos polders de Doelpolder, reconvertidos en humedales que sirven de hábitat para aves acuáticas y migratorias; o la marisma de Saeftinghe, una de las más grandes de Europa.

El vertido se produjo el jueves por la noche en el muelle Deurganckdok, durante el repostaje de combustible del portacontenedores MSC Denmark VI.

«Aunque la fuente ha sido detenida y los buques marítimos directamente implicados han sido contenidos para llevar a cabo operaciones activas de limpieza, la contaminación se ha extendido durante la noche hacia el Escalda», señala la web de infraestructura portuaria, la más grande de Bélgica y la segunda de la Unión Europea por tráfico de mercancías, sólo superada por Róterdam (Países Bajos).

El puerto de Amberes precisó que las esclusas de Zandvliet y Berendrecht también están cerradas debido a la presencia de manchas de petróleo. EFE

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