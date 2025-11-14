Puerto de Chancay, construido por China en Perú, mueve 270.000 contenedores en primer año

2 minutos

Lima, 14 nov (EFE).- El puerto de Chancay, construido en Perú por la naviera estatal china Cosco con una inversión de unos 1.300 millones de dólares, cumplió este viernes un año de su inauguración, período en el que ha recibido 289 embarcaciones y movilizado más de 270.000 contenedores, lo que lo convierte, según Cosco, en el nuevo ‘hub’ (centro de conexión) portuario entre China y el Pacífico sudamericano.

La gran infraestructura, que pertenece en un 60 % a Cosco y que tiene con un 40 % como socio a la minera Volcán, se encuentra ubicada a unos 70 kilómetros al norte de Lima, donde el 14 de noviembre de 2024 fue inaugurado con la presencia del presidente de China, Xi Jinping, y de la exmandataria peruana Dina Boluarte (2022-2025).

En un comunicado, Cosco Shipping Ports Chancay Perú precisó que durante sus primeros doce meses de operación, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPMC) ha recibido 289 naves (67 % de carga en contenedores y 33 % carga general), movilizando más de 270.000 TEUs (contenedores de 20 pies) hasta octubre de este año.

«Para fines de 2025 se proyecta alcanzar un movimiento total de 352.591 TEUs, superando la meta inicial de 350.000», estimó la compañía, que prevé para su tercer año de operaciones alcanzar el millón de contenedores movilizados, la capacidad inicial para la que se construyó este puerto.

En ese mismo periodo, el puerto gestionó operaciones de comercio exterior por 1.880 millones de dólares, de los cuales 1.161 millones representan las importaciones y 718 millones de dólares en exportaciones, de acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La entidad recaudadora reportó, además, que entre enero y octubre de 2025 percibió 821,6 millones de soles (209 millones de euros) por tributos aduaneros en el puerto.

Destacó que el impacto económico también se refleja en la reducción del tiempo de transporte entre Perú y Asia en diez a 15 días, lo que ha incrementado la competitividad de los productos peruanos y abaratado los costos de importación.

Entre los principales productos movilizados destacan minerales, harina de pescado, paltas, uvas y arándanos en exportación, y maquinaria pesada, paneles solares, electrodomésticos y granos en importación, según Cosco. EFE

pbc/fgg/psh