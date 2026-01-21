Puerto Rico abre su espacio en Fitur para fortalecer su posición en los mercados europeos

San Juan, 21 ene (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico, junto con una decena de empresas, abrieron este miércoles su participación en la Fitur, en Madrid, con el fin de fortalecer el posicionamiento del destino en mercados europeos clave y fomentar nuevas oportunidades de inversión turística.

«Desde el Gobierno de Puerto Rico reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del turismo como un eje fundamental para el impulso de nuestra cultura, economía y la generación de empleos de calidad para nuestra gente», sostuvo la gobernadora Jenniffer González en un comunicado.

El Fitur 2026, que se celebra desde este miércoles hasta el próximo 25 de enero, cuenta con la participación de 161 países, más de 10.000 empresas expositoras y sobre 255.000 profesionales del sector turístico internacional.

«Espacios como FITUR nos permiten proyectar a Puerto Rico a nivel global como un destino en tendencia, competitivo y preparado para atraer inversión, fortalecer alianzas estratégicas y continuar diversificando nuestra oferta turística, siempre con una visión de crecimiento», destacó González.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, destacó que la participación de la isla en el evento «es una herramienta clave para seguir posicionando a Puerto Rico como un destino de vanguardia, diverso y competitivo».

Detalló que el Gobierno, liderado por González, ha estructurado «una agenda robusta de reuniones y encuentros con ejecutivos y aliados estratégicos de la industria, con miras a generar oportunidades concretas que sigan redundando en beneficios para la isla».

Puerto Rico inauguró su espacio en el Fitur bajo ‘La Estación PR’, localizada en el Pabellón de las Américas.

‘La Estación PR’ comprende de una estructura de dos niveles que resalta la diversidad que distingue a la ‘Isla del Encanto’ como una de las principales opciones para vacacionar en el Caribe.

El espacio integra experiencias audiovisuales e interactivas mediante el uso de tecnología de última generación, y presenta una programación que incorpora arte, cultura, historia y música, con presentaciones en vivo de baile y música, desfiles de moda, degustaciones gastronómicas y activaciones dirigidas tanto a profesionales del turismo como al público general. EFE

