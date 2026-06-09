Puerto Rico acoge por primera vez ceremonia de exaltación del Salón de Fama Béisbol Latino

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San Juan, 9 jun (EFE).- Puerto Rico acogerá por primera vez la Ceremonia de Exaltación de la XIII Clase del año 2026 en el centro de Bellas Artes de la ciudad de Caguas, ubicada en el centro del archipiélago, según anunció este martes el Salón de la Fama del Béisbol Latino.

«Es un momento histórico para el béisbol latinoamericano y para el béisbol del país. Con eventos como este es que reforzamos que Caguas sabe a béisbol», expresó en un comunicado el alcalde de Caguas, William Miranda sobre el evento que tendrá lugar un fin de semana de mediados de diciembre.

El anuncio marca un hito para la celebración de esta ceremonia ya que por primera vez desde que se fundó la institución en 2010, se llevará a cabo fuera de República Dominicana.

Por su parte, Frank Camilo, dominicano nacido en La Romana y criado en Caguas, informó de la creación del Premio Roberto Weill, una nueva distinción que llevará el nombre del fundador y presidente emérito del Salón de la Fama del Béisbol Latino.

El reconocimiento será otorgado anualmente por el Comité Internacional de Exaltación a una personalidad cuyos méritos y trayectoria hayan contribuido de manera extraordinaria al desarrollo, promoción y realce del béisbol latinoamericano.

Asimismo, el Comité Internacional de Exaltación confeccionará una lista de 25 candidatos contemporáneos, respetando criterios de representación regional que establecen un máximo de diez candidatos por país y un mínimo de un representante por cada país elegible.

Posteriormente, la lista será sometida a votación por parte del Círculo de Cronistas del Salón de la Fama del Béisbol Latino, cuyos miembros podrán seleccionar hasta cuatro exaltados de la categoría contemporánea.

Además, se confirmó que regresará el Comité de Veteranos, mecanismo que permitirá la elección de un candidato retirado por más de veinte años, seleccionado por consenso entre los integrantes del Comité Internacional de Exaltación.

Por último, como novedad se realizará la expansión del Círculo de Cronistas de 50 a 75 miembros en las próximas semanas.

Los integrantes de este organismo son seleccionados por el Comité Internacional de Exaltación como reconocimiento a sus trayectorias, aportes y prestigio dentro del periodismo deportivo latinoamericano.

Otro de los anuncios relevantes fue la incorporación de ‘Baseball Reference’ como proveedor oficial de estadísticas e información histórica para el proceso de votación.

La empresa será responsable de suministrar las listas curadas de candidatos y las estadísticas oficiales utilizadas durante las diferentes etapas de selección, fortaleciendo la transparencia y rigurosidad del proceso.

El Salón de la Fama del Béisbol Latino dará a conocer en los próximos días el calendario completo y los detalles del proceso de votación para la Clase XIII.

Como parte de las actividades oficiales relacionadas con este anuncio de la sede de la XIII Clase, los miembros del comité organizador y representantes del Salón de la Fama del Béisbol Latino realizaron una ofrenda floral en la estatua de Roberto Clemente, ubicada en el estadio que lleva su nombre en el municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico.

El acto sirvió como homenaje y muestra de respeto a la memoria de una de las figuras más trascendentales en la historia del béisbol latinoamericano y miembro de la Clase Fundacional de 2010 del Salón de la Fama del Béisbol Latino.

Con esta designación, Caguas se convierte en la tercera sede en la historia de la institución, después de las localidades dominicanas de La Romana y Punta Cana, en albergar la ceremonia de exaltación. EFE

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