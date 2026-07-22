Puerto Rico albergará la 75 edición de Miss Universe el 24 de noviembre

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San Juan, 22 jul (EFE).- La Organización Miss Universe (MUO) anunció este miércoles que el certamen de su 75 aniversario se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La celebración incluirá tres eventos que reunirán a delegadas de todo el mundo «para una semana dedicada a la belleza, la cultura, el liderazgo y el legado de Miss Universe», resaltó la MUO en un comunicado.

«Celebrar 75 años de Miss Universe es más que honrar nuestra historia: es celebrar a las mujeres extraordinarias que han inspirado a generaciones a través de la confianza, el propósito, el liderazgo y el servicio», expresó Ronald Day, director ejecutivo de la MUO en la nota.

Day destacó que el aniversario «reunirá a mujeres admirables de todo el mundo que representan los valores de nuestra organización y son modelos a seguir en sus comunidades».

Además del certamen final, la MUO llevará a cabo dos eventos previos.

El primero será el 21 de noviembre, titulado ‘El National Costume Show’, y descrito como «una vibrante celebración de las culturas, tradiciones y orgullo nacional del mundo, donde las delegadas presentarán creaciones extraordinarias inspiradas en sus países».

Al día siguiente se celebrará la competencia preliminar, donde las concursantes competirán en las categorías de traje de gala y traje de baño ante el Comité de Selección, ayudando a determinar a las finalistas de la Gran Final.

«Junto con tecnología de vanguardia, innovación y un entretenimiento espectacular, estos tres eventos inolvidables celebrarán el impacto global y el legado perdurable de Miss Universe mientras miramos hacia el futuro», resaltó Day.

La celebración del 75 Aniversario se produce en estrecha colaboración con el Gobierno de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

La titular de Turismo, Willianette Robles Cancel, añadió en el comunicado que el anuncio oficial de la celebración del certamen «marca el inicio de una celebración histórica para Puerto Rico».

«Durante esa semana, nuestra Isla será el escenario donde el mundo se une para celebrar la belleza, la cultura y el liderazgo femenino, mientras mostramos la hospitalidad, el talento y la riqueza de nuestro destino ante una audiencia global», destacó.

«En la Compañía de Turismo de Puerto Rico continuamos trabajando junto a la Organización Miss Universe, el Gobierno de Puerto Rico y nuestros aliados para ofrecer una experiencia de clase mundial que generará un impacto positivo en la economía y en la industria turística», afirmó.

Además de los tres eventos, la MUO llevará a cabo una serie de actividades especiales, incluyendo experiencias culturales, iniciativas comunitarias, eventos de medios, activaciones de aliados y celebraciones que resaltarán aún más a Puerto Rico. EFE

jm/cpy