Puerto Rico alquila un aeropuerto a EE.UU. hasta mayo para «maniobras logísticas»

1 minuto

San Juan, 7 ene (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico cerró un acuerdo con la Armada de Estados Unidos para alquilarle un espacio en el Aeropuerto Internacional Mercedita, en Ponce, al sur de la isla, hasta mayo de 2026, para llevar a cabo «maniobras logísticas».

Así lo confirmó este miércoles la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, luego de que el jefe de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Norberto Negrón Díaz, diera detalles del arrendamiento al diario El Nuevo Día.

«El área arrendada comprende espacios disponibles dentro del aeropuerto, y su utilización no afecta las operaciones ni los vuelos comerciales que se realizan» en esa infraestructura, aseguró Sifre Rodríguez en un comunicado.

«Este acuerdo se mantiene vigente hasta mayo de 2026, sin que exista notificación alguna de extensión adicional al momento», detalló.

Según dijo Sifre Rodríguez, el Aeropuerto Mercedita «siempre ha contado con operaciones militares».

No obstante, reconoció que estos pasados días el flujo de equipamiento militar estadounidense aumentó luego de que la Administración de Aviación Federal (FAA, en inglés) cerrara el espacio aéreo por el operativo que llevó a cabo el Ejército de EE.UU. el pasado sábado en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

«Lo registrado en días recientes responde a un aumento temporero de maniobras logísticas, similares a las que se realizan en Roosevelt Roads y en la base Ramey», dijo Sifre Rodríguez en referencia a esas otras dos bases militares en la isla. EFE

jm/rcf