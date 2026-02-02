Puerto Rico confecciona «el mejor talento posible» en el Clásico de Béisbol ante ausencias

San Juan, 2 feb (EFE).- Carlos Beltrán, gerente general de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, aseguró este lunes que, tanto la gerencia del equipo como los federativos, están determinados en «hacer todo lo que esté en nuestras manos para llevar el mejor talento posible».

Beltrán da estas declaraciones varios días después de que los organizadores del evento anunciaran que a Francisco Lindor, capitán de la selección boricua, así como otros peloteros puertorriqueños de Grandes Ligas, se les negara participar de la competencia por restricciones del seguro médico.

«Los pasados días no han sido fáciles para mí, como gerente general del equipo de Puerto Rico del Clásico Mundial de Béisbol (WBC, por sus siglas en inglés), ni para la Federación de Béisbol de Puerto Rico», admitió Beltrán en declaraciones escritas.

«Lo acontecido son situaciones que forman parte del torneo, que respetamos y que en nada cambian nuestro compromiso. Hoy, más que nunca, estamos enfocados y con la determinación de hacer todo lo que esté en nuestras manos para llevar el mejor talento posible», afirmó.

Además de Lindor, otros jugadores del llamado ‘Team Rubio’ a los que les negó el permiso para participar en el Clásico son Carlos Correa, José Berríos, Jovani Morán, Yacksel Ríos, Emilio Pagán, Alexis Díaz, Víctor Caratini y Luis Quiñones.

Ante ello, Beltrán, así como otros directivos de la escuadra boricua, se comunicaron con el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, para buscar una solución a que a varios de esos jugadores se les aprobara su participación.

Así, en la noche del domingo, se anunció que Morán y Quiñones sí podrán competir en el Clásico, cuya primera ronda se llevará a cabo en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, albergando los equipos de Puerto Rico, Cuba, Panamá, Colombia y Canadá.

«Puerto Rico es sede de un evento enorme para nuestra Isla, algo que va mucho más allá del béisbol», resaltó Beltrán, recién elegido al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York.

«Sabemos la ilusión que siente nuestro pueblo cuando se pone esa camisa y apoya a su equipo, y esa misma emoción la sentimos nosotros», abundó Beltrán, quien representó a Puerto Rico en cuatro Clásico Mundial de Béisbol.

«Por eso, continuamos trabajando en comunicación con el WBC y con la Major League Baseball, buscando todas las soluciones posibles y haciendo lo correcto para nuestro país», enfatizó.

Beltrán, a su vez, aseguró que confía «en el trabajo y el esfuerzo» que la gerencia del equipo de Puerto Rico lleva a cabo «para presentar un sólido róster de jugadores que represente nuestra gallardía, valentía y orgullo de ser puertorriqueños». EFE

