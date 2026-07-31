Puerto Rico declara el estado de emergencia por la sequía que afecta al 60 % de la isla

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San Juan, 31 jul (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó este viernes dos órdenes ejecutivas para declarar el estado de emergencia para el uso del agua y activar a la Guardia Nacional, cuando la isla registra sequía severa en cerca del 25 %, y sequía moderada en el 36 % del territorio.

La situación de los principales embalses por la sequía ha llevado a establecer medidas para la conservación y administración de los recursos hídricos y adoptar un plan de acción integral, entre otros.

La primera orden estipula que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) darán prioridad a las regiones que presenten las condiciones hídricas más críticas.

Como parte de dichos esfuerzos, las agencias gubernamentales deberán identificar y gestionar la disponibilidad de fondos estatales y federales que puedan utilizarse para atender la emergencia e implantar las medidas necesarias para mitigar sus efectos.

Bajo esta orden, se dará prioridad al uso de agua potable para el consumo de la ciudadanía y la prestación de servicios esenciales.

Además, se autoriza a cualquier agencia del Gobierno a realizar las gestiones necesarias para la adquisición, arrendamiento, instalación, distribución y utilización de cisternas, tanques, depósitos y cualquier otro equipo destinado al almacenamiento, distribución o suplido de agua potable o no potable.

La medida dispone asimismo la posibilidad de emitir una orden administrativa de congelación de precios respecto de los productos, materiales, equipos, suministros y servicios de primera necesidad necesarios para atender la emergencia.

Habrá reuniones semanales, o con la frecuencia que las circunstancias requieran, para evaluar la evolución de los niveles de precipitación y de los embalses, medir la efectividad de las acciones adoptadas y coordinar las medidas adicionales que resulten necesarias.

La segunda orden firmada por la gobernadora activa la Guardia Nacional para proveer asistencia al Gobierno en el acarreo, distribución y purificación de agua para garantizar el acceso a agua.

El 24,8 % del territorio de Puerto Rico sufre sequía severa y un 36 % sequía moderada, según informó ayer el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

El término de sequía severa describe una escasez prolongada de lluvia que provoca daños en cultivos, niveles muy bajos en ríos y embalses y el posible racionamiento de agua para las comunidades.

La mayoría de los principales embalses de Puerto Rico permanecen dentro de niveles de ‘seguridad’ u ‘observación’, según el último informe de la AAA.

La sequía se enmarca en pleno fenomeno climático de El Niño, asociado a un aumento de temperaturas, el cual se espera que se intensifique en el periodo agosto-octubre, lo que contribuirá a temperaturas superiores a la media en todo el mundo y cambios en los patrones de precipitaciones, según advirtió este viernes la Organización Meteorológica Mundial (OMM). EFE

mv/lpm