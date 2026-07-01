Puerto Rico envía 4,5 toneladas de ayuda a Venezuela en su primera misión colaborativa

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San Juan, 1 jul (EFE).- Unas 10.000 libras (4,5 toneladas) de ayuda humanitaria fue enviada este miércoles desde Puerto Rico a Venezuela para los afectados por los terremotos de la semana pasada, en la primera misión colaborativa entre el Gobierno local, la clase artística, la empresa privada y el sector religioso.

Así lo anunciaron en rueda de prensa la secretaria de Estado de Puerto Rico, Rosachely Rivera; el secretario de Seguridad Pública, el general Arthur Garffer; los reguetoneros Tito El Bambino y Jowell; el excantante y ahora pastor Héctor Delgado; los empresarios Raúl Rodríguez y Julio Cabral, y el sacerdote Enrique Camacho.

La ayuda fue transportada en dos aeronaves desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía.

Medicamentos, generadores, equipos y herramientas para apoyar las tareas de rescate, alimentos y productos para niños, casetas de acampar, artículos sanitarios, comida enlatada, ropa de bebé y zapatos, entre otros materiales, fueron acomodados en ambas avionetas.

«Nuestra gente siempre sale en momentos difíciles, y aún nosotros estando en temporadas difíciles, Puerto Rico demuestra que lo hace mejor», afirmó Tito El Bambino junto a Delgado, su excompañero de dúo, y Cabral.

El Bambino añadió que dicho esfuerzo expone que «Puerto Rico siempre va a estar dispuesto para ayudar a cualquier país» y busca motivar a otras naciones a ayudar «para que en vez de división, haya unión».

En la primera aeronave viajó el expelotero puertorriqueño Yadier Molina y, en la segunda, fue Camacho, director de la organización Cáritas Puerto Rico.

Camacho aseguró que el objetivo es garantizar que «todo lo que sale de Puerto Rico llegue a las manos correctas, a quienes más lo necesiten».

Durante la rueda de prensa, se informó además que mañana, jueves, saldrán aviones con ayuda de Bad Bunny y de la empresa Caribbean Product.

Los organizadores, entre los que figuran el Grupo VRDG -de Cabral- y Droguería Betances -de Rodríguez- tienen previsto fletar más vuelos en los próximos días para continuar transportando otros insumos, según evolucione la emergencia.

Los costos del avión que transportó la carga fueron asumidos por Aerostar -empresa operadora del aeródromo sanjuanero-, y Grupo VRDG, por lo que no conlleva desembolso de fondos públicos.

Droguería Betances donó medicamentos y productos de primera necesidad, mientras que los demás suministros son producto de las aportaciones de cientos de ciudadanos que respondieron al llamado de la Fundación Azriel, liderada por Delgado, entre otros.

«Es un verdadero esfuerzo, y el pueblo de Puerto Rico ha sido extremadamente solidario con todos los hermanos venezolanos. Esto demuestra que hemos aprendido mucho de nuestras experiencias, y cuando alguien necesita de nuestra ayuda, ahí estamos disponibles para brindar la misma», dijo la secretaria de Estado.

Por otro lado, el general Garffer informó que el Gobierno de Puerto Rico todavía espera la autorización del Comando Sur de Estados Unidos para enviar equipos de rescate a Venezuela.

De acuerdo con el último balance, hasta el momento han fallecido en Venezuela 2.295 personas, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó este miércoles el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. EFE

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