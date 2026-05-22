Puerto Rico festejará los 100 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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San Juan, 22 may (EFE).- Puerto Rico se prepara para celebrar este año los 100 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) con una serie especial de 10 cápsulas históricas dedicadas al legado de esta competencia, cuya próxima edición se llevará a cabo en Santo Domingo, República Dominicana.

Las cápsulas serán transmitidas por Telemundo y también estarán disponibles en las plataformas digitales del Comité Olímpico de Puerto Rico, quien dio el anuncio del centenario en un comunicado de prensa.

La primera cápsula transporta al público hasta el origen de los JCC, un proyecto impulsado por el Comité Olímpico Internacional (COI) y promovido por el Conde Henri de Baillet-Latour, entonces vicepresidente del organismo deportivo.

Según se detalló, el 4 de julio de 1924, durante la celebración de los Juegos Olímpicos de París, se creó la Carta Fundamental de los Juegos Centroamericanos, compuesta por siete artículos que dieron vida al evento deportivo regional.

Dos años más tarde, el 12 de octubre de 1926, fueron inaugurados oficialmente los primeros JCC en México, en la coyuntura del aniversario 434 de la llegada de Cristóbal Colón a América. El evento contó con el respaldo del entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles.

En aquella histórica primera edición participaron Cuba, Guatemala y México, reuniendo un total de 269 atletas, todos hombres, quienes compitieron en siete deportes: atletismo, baloncesto, béisbol, esgrima, natación, tenis y tiro.

México dominó el medallero colectivo de la competencia, mientras que una de las grandes figuras fue el cubano Ramón Fonst, medallista olímpico que, a sus 43 años, conquistó tres medallas de oro en esgrima.

El material y la investigación histórica que sustentan esta iniciativa para el desarrollo de las cápsulas estuvieron a cargo del periodista e historiador Carlos Uriarte.

La redacción de cada pieza fue encomendada al polifacético y creativo escritor Hermes Ayala, mientras que la actriz Cordelia González aportó su voz para dar vida a cada una de ellas. EFE

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