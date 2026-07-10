Puerto Rico llevará a 442 atletas a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

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San Juan, 10 jul (EFE).- Un total de 442 atletas representarán a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto próximos en la capital dominicana, anunció el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

La representación boricua estará compuesta por 226 mujeres (51,1 %) y 216 hombres (48,9 %), quienes competirán en 43 disciplinas deportivas.

Del total de atletas, 187 pertenecen a deportes de conjunto y el 62 % participarán por primera vez en dichas justas.

Así lo anunció en la noche del jueves la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez, tras presentar a la delegación y celebrar el tradicional acto de abanderamiento en la Plaza Olímpica de la Casa Olímpica, en San Juan.

«Hoy presentamos mucho más que una delegación; presentamos el resultado del esfuerzo, la disciplina y los sueños de cientos de atletas que han trabajado incansablemente para representar a Puerto Rico», expresó Rosario.

«Cada integrante del #EquipoPUR se ha ganado este momento con su desempeño y compromiso. Ahora nos corresponde seguir acompañándolos y apoyándolos en el camino hacia Santo Domingo 2026, con la certeza de que llevarán nuestra bandera con el orgullo, la pasión y la excelencia que distinguen al deporte puertorriqueño», agregó.

Rosario mencionó además que 99 de los atletas de la delegación han ganado medallas en estos juegos, incluyendo 38 que poseen al menos una medalla de oro.

Entre estos, se destacan la tenimesista Adriana Díaz, la atleta boricua activa con más preseas en estos Juegos, al acumular 12 medallas: siete de oro, dos de plata y tres de bronce.

Igualmente, la delegación cuenta con el veterano velerista Enrique ‘Quique’ Figueroa, ganador de nueve medallas en estas justas.

Para esta edición de los JCC, el Departamento de Alto Rendimiento del Copur proyectó que Puerto Rico obtendrá entre 96 y 100 medallas.

Puerto Rico ganó en los JCC de San Salvador 2023 con 96 preseas.

Como reconocimiento al rendimiento deportivo, Rosario anunció que los atletas que conquisten medallas, tanto en pruebas individuales como de conjunto, recibirán un incentivo económico.

Los ganadores de preseas doradas recibirán 2.000 dólares, los de plata 1.000, y los de bronce 500.

La abanderada de Puerto Rico en Santo Domingo será la balonmanista Nathalys Ceballos. EFE

jm/apa