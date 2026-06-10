Puerto Rico logra un récord en llegadas de pasajeros de cruceros con 1.827.010 visitantes

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San Juan, 10 jun (EFE).- La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) informó este miércoles que al cierre del mes de mayo se estableció un récord de llegada de pasajeros de cruceros a la isla con 1.827.010 visitantes en los muelles de San Juan y el puerto de Ponce.

Esta cifra supera el récord anterior de 1.814.157, registrado al cierre del año fiscal 2019, antes de la pandemia de la covid-19, según el comunicado de la CTPR.

Las proyecciones preliminares para el cierre del año fiscal indican que el total de pasajeros de cruceros superará por alrededor de 100.000 el récord anterior.

«La marca histórica de pasajeros de cruceros refleja los resultados positivos de los esfuerzos que, en colaboración con otras agencias del sector público y privado, hemos estado realizando para mantener a Puerto Rico a la vanguardia del mercado internacional», afirmó Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la CTPR.

Robles Cancel indicó que este nuevo récord representa «un impulso significativo para el sector turístico y la economía de la isla».

A finales de mayo, la CTPR destacó que la temporada alta de cruceros 2025-2026, conocida en la industria como la temporada de invierno, cerró con un aumento del 43 % en el número de pasajeros.

Puerto Rico registró un total de 1.360.937 pasajeros entre noviembre de 2025 y abril de 2026 y contabilizó un total combinado de 515 operaciones y escalas, lo que representa un crecimiento del 34 % frente al mismo periodo de la temporada anterior.

Estos resultados en el sector de cruceros se suman a otros alcanzados durante los pasados meses en diversas áreas de la industria turística tales como la expansión de rutas de JetBlue y el aumento de frecuencias en la ruta Madrid-San Juan de Iberia.

También la selección de Puerto Rico como Socio Principal para FITUR 2027, el movimiento de 13,6 millones de pasajeros en los principales aeropuertos de la isla durante el 2025 y el auspicio de eventos de proyección internacional como el Clásico Mundial de Béisbol, entre otros. EFE

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