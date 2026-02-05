Puerto Rico no contará con Lindor, Correa y Báez en el Clásico Mundial de Béisbol

3 minutos

San Juan, 5 feb (EFE).- Las estrellas Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez no jugarán finalmente con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 por diversas razones, confirmó a EFE una fuente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

En los casos de Lindor, quien había sido designado capitán del Team Rubio -como se conoce a la selección puertorriqueña-, y Correa, sus respectivos equipos de Grandes Ligas, Mets de Nueva York y Astros de Houston, declinaron conseguirles un seguro médico para poder participar.

Báez, mientras tanto, no representará a su país debido al resultado de una muestra médica, de la que el organismo deportivo no quiso dar detalles.

La exclusión oficial de Lindor se da casi una semana después de que se informara que este y otros peloteros como los lanzadores José Berríos, Fernando Cruz y Edwin ‘Sugar’ Díaz no participarían de la competencia por la situación del seguro médico.

Ante ello, el presidente de la FBPR, José Quiles, amenazó a los organizadores del evento deportivo con retirar a Puerto Rico del mismo al haber sido rechazados sus principales jugadores.

Esto llevó a que Quiles, el gerente general de la escuadra boricua, Carlos Beltrán, y directivos de las Grandes Ligas y de la competencia se reunieran para buscar opciones.

Días más tarde, se confirmó la participación de Berríos, Cruz y Díaz.

Yadier Molina, quien recientemente guió a los Navegantes del Magallanes al campeonato de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, repetirá como el dirigente de Puerto Rico en el evento mundialista.

Ante la ausencia de Lindor, Báez y Correa, Molina contará en su alineación con otras estrellas de las Grandes Ligas como Nolan Arenado, un diez veces Guante de Oro en la tercera base, Heliot Ramos, en los jardines, y el cerrador Díaz.

También se espera la participación de los veteranos Martín Maldonado, Seth Lugo, José De León y Christian Vázquez, así como Emmanuel Rivera, Willi Castro, MJ Meléndez, Matthew Lugo, Eddie Rosario.

Otros de los jugadores que está previsto jueguen el Clásico son los jóvenes prospectos Edwin Arroyo, Luis Vázquez, Darell Hernaiz, Bryan Torres y Carlos Cortés, y los lanzadores Jovani Morán, Yacksel Ríos, Luis Quiñones, Joe Espada, Eduardo Rodríguez y Eduardo Rivera.

El anuncio oficial de los peloteros que representarán a cada país en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se realizará más tarde en el día de hoy.

Puerto Rico albergará la primera ronda del Grupo A, donde también jugarán las selecciones de Canadá, Cuba, Panamá y Colombia. Esa primera ronda se llevará a cabo del 6 al 11 de marzo próximos.

Los dos equipos con las mejores marcas adelantan a la segunda ronda, que se jugará el 13 y 14 de marzo en Houston o Miami. EFE

jm/mv/laa